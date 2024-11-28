Слушатели узнают о славной, яркой и непростой истории российской космонавтики.

О мероприятии

Участники мероприятия услышат две научно-популярные лекции о космосе.

Историк Николай Смирнов расскажет, как отечественная научная фантастика стимулировала развитие научного и технического делания, благодаря чему самая дерзновенная мечта стала сначала проектом, а затем творческим актом, воплощаясь в реальность.

Исполнительный директор Ассоциации музеев космонавтики России (АМКОС) Александр Марусев поведает о множестве удивительнейших людей и невероятных событий, которые стоят за космическими победами России. Слушатели узнают про множество прорывных проектов, одни из которых состоялись, другие нет.

Расписание ул. Воздвиженка, 3/5 Москва 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация