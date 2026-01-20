  • Добавить в закладки
Лекция
16+
История южных и западных славян. Государственность и первые хроники

Слушатели узнают о первых исторических хрониках славянских государств.

Российская государственная библиотека
24 января, 13:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Старосадский переулок, д. 9, стр. 1

О мероприятии

Кандидат исторических наук Андрей Лотменцев расскажет о начале летописной традиции и появлении первых хроник, а также их значении для истории славянских государств. Лектор поведает об авторстве, специфике дискурса, историографии хроник, вопросах, которые интересовали хронистов в первую очередь. В центре лекции будут произведения Галла Анонима, Козьмы Пражского, попа Дуклянина. Лектор коснется вопросов, связанных с появлением государственности славянских государств, того, какие конфликты и в каком контексте фиксируют авторы хроник, как освещают принятие христианства. Особое внимание будет уделено вопросу о месте хроник в идеологии нарождающихся славянских государств. 

Расписание
24
Суббота
Январь 2026
Старосадский переулок, д. 9, стр. 1 Москва
13:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Старосадский переулок, д. 9, стр. 1

20 января, 11:39
Александр Речкин
3
# история
# летописи
# славяне
