Слушатели узнают о первых исторических хрониках славянских государств.
Кандидат исторических наук Андрей Лотменцев расскажет о начале летописной традиции и появлении первых хроник, а также их значении для истории славянских государств. Лектор поведает об авторстве, специфике дискурса, историографии хроник, вопросах, которые интересовали хронистов в первую очередь. В центре лекции будут произведения Галла Анонима, Козьмы Пражского, попа Дуклянина. Лектор коснется вопросов, связанных с появлением государственности славянских государств, того, какие конфликты и в каком контексте фиксируют авторы хроник, как освещают принятие христианства. Особое внимание будет уделено вопросу о месте хроник в идеологии нарождающихся славянских государств.
Старосадский переулок, д. 9, стр. 1
16 Июня, 2014
Мать дьявола: Клара Гитлер
11 Марта, 2022
Угроза нависла над международной наукой
