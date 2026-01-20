О мероприятии

Кандидат исторических наук Андрей Лотменцев расскажет о начале летописной традиции и появлении первых хроник, а также их значении для истории славянских государств. Лектор поведает об авторстве, специфике дискурса, историографии хроник, вопросах, которые интересовали хронистов в первую очередь. В центре лекции будут произведения Галла Анонима, Козьмы Пражского, попа Дуклянина. Лектор коснется вопросов, связанных с появлением государственности славянских государств, того, какие конфликты и в каком контексте фиксируют авторы хроник, как освещают принятие христианства. Особое внимание будет уделено вопросу о месте хроник в идеологии нарождающихся славянских государств.

Расписание Старосадский переулок, д. 9, стр. 1 Москва 13:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация