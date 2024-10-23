Слушатели узнают, чему учатся биологи в университете и чем занимаются после.

О мероприятии

Зачем изучать строение клетки, разнообразие видов, мейоз и митоз? Кто и когда заговорил о биологии как науке? Чему учатся биологи в университете и чем занимаются после? Кандидат биологических наук Павел Денисович Рогозин разберется в основах «науки о жизни», вспомнит ее методы и задачи, а также расскажет о том, зачем это нужно (или не нужно).

Расписание ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация