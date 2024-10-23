  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
16+
Биология: устройство науки о живой природе

Слушатели узнают, чему учатся биологи в университете и чем занимаются после.

Политехнический музей
28 октября, 19:30 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14

О мероприятии

Зачем изучать строение клетки, разнообразие видов, мейоз и митоз? Кто и когда заговорил о биологии как науке? Чему учатся биологи в университете и чем занимаются после? Кандидат биологических наук Павел Денисович Рогозин разберется в основах «науки о жизни», вспомнит ее методы и задачи, а также расскажет о том, зачем это нужно (или не нужно).

Расписание
28
Понедельник
Октябрь 2024
ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва
19:30
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14

11 минут назад
Александр Речкин
1
# биология
# клетки
# природа
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 08:37
Любовь

Признаки жизни в подледном океане луны Юпитера будут искать с помощью спектрографа Europa Clipper

Среди 95 лун Юпитера особый интерес у ученых вызывает Европа — мир, под ледяной оболочкой которого скрыт потенциально обитаемый океан. Поиском признаков жизни на спутнике займется космический аппарат Europa Clipper, стартовавший из Космического центра имени Кеннеди в понедельник, 14 октября 2024-го. Аппарат, оснащенный инновационными инструментами для планетных исследований, прибудет к месту назначения в 2030 году.

Астрономия
# Europa Clipper
# NASA
# подледный океан
# спутники Юпитера
# Юпитер
Позавчера, 12:29
Юлия Трепалина

Четырехдневная рабочая неделя повысила благополучие сотрудников

В начале 2024 года 45 компаний и организаций из разных секторов экономики Германии на полгода ввели четырехдневную рабочую неделю для сотрудников с сохранением полной зарплаты. Спустя шесть месяцев, в октябре, организаторы пилотного проекта подвели его первые итоги. Они оказались настолько успешными, что более 70% фирм-участниц заявили о желании продлить эксперимент либо окончательно перейти на четырехдневку.

Антропология
# благополучие
# Германия
# производительность труда
# работа
# рабочий график
Вчера, 12:59
Елизавета Александрова

Ученые поняли, как проверить известную гипотезу о природе темной материи

Астрофизики подозревают, что «темное вещество» может состоять из особых сверхлегких частиц, и есть шанс их обнаружить во время наблюдений сверхмассивных черных дыр в центрах галактик.

Астрономия
# гравитационные волны
# космос
# темная материя
# Черные дыры
16 октября
Елизавета Александрова

Опубликована первая часть самой детальной карты Вселенной от космической обсерватории Euclid

На полученных изображениях — примерно 100 миллионов объектов, и это лишь сотая доля предстоящей работы. По этим снимкам ученые в итоге составят самую большую трехмерную карту Вселенной и даже попытаются понять природу темной энергии.

Астрономия
# Euclid
# вселенная
# карта Вселенной
# космическая обсерватория
# космос
# Обсерватории
# темная энергия
17 октября
Любовь

Астрономы увидели, как сверхмассивная черная дыра поглощает поочередно звезды

Сверхмассивная черная дыра, расположенная в галактике на расстоянии 210 миллионов световых лет от Земли, разорвала на части звезду и начала взаимодействовать с другим объектом на орбите. Событие под названием AT2019qiz астрономы наблюдали с помощью рентгеновской обсерватории NASA «Чандра» и других телескопов. Теперь ученые смогут лучше понять, как объекты вокруг сверхмассивных черных дыр взаимодействуют друг с другом.

Астрономия
# космические телескопы
# рентгеновские лучи
# Хаббл
# Чандра
# Черные дыры
20 октября
Михаил Орлов

Палеонтологи выяснили, как трилобиты приобрели форму тапочка

Трилобиты — своеобразные членистоногие, которые жили повсеместно в морях палеозойской эры, а затем полностью вымерли. Некоторые из них (представители групп харпетиды и тринуклеиды) имели уникальную общую черту, — плоский широкий вырост на головном отделе. Его назначение неясно: возможно, с помощью своей лопасти трилобиты питались или копались в грунте. Авторы нового исследования показали, что обе группы приобрели «украшение» независимо и при этом прошли через очень похожие эволюционные изменения.

Палеонтология
# биология
# окаменелости
# палеозой
# трилобиты
# эволюция
14 октября
Алиса Гаджиева

Археологи нашли свидетельства случившегося Рагнарёка

Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.

История
# археология
# Бронзовый век
# Железный век
# изменение климата
# сельское хозяйство
# Скандинавия
# Эпоха Викингов
25 сентября
Татьяна

Пропавшую марсианскую атмосферу нашли в километровом слое глины

Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.

Геология
# CO2
# атмосфера Марса
# вода на марсе
# глина
# марс
# минералы
# смектит
15 октября
Татьяна

Останки возрастом 2300 лет рассказали, почему в ДНК современных японцев мало коренного наследия

Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.

Антропология
# генетика
# Дзёмон
# Япония
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Бетельгейзе не готова взорваться: астрономы нашли у нее звезду-компаньона

    9 часов назад

  2. Эксперимент показал изменение схемы дыхания у людей, потерявших обоняние

    11 часов назад

  3. В новых кратерах на астероидах могут часами течь ручьи

    Вчера, 15:07

  4. Зоологи неделю «спаивали» шершней, чтобы проверить их устойчивость к алкоголю

    Вчера, 14:37
Выбор редакции

Дмитрий Соболев: «Глупо летать с помощью перьев, ходить с помощью ног и смотреть с помощью глаз»

20 октября

Последние комментарии

Николай Красилёв
24 минуты назад
Я НЕ ЯВЛЯЮСЬ ЯСНОВИДЯЩИМ И НИКОГДА ИМ НЕ БЫЛ 👈 Я вышел из банка и мысли мои были ЗАНЯТЫ 💰👈 а в небе развернулся 👉 БОЛЬШОЙ ЭКРАН 👈 МНЕ БЫЛО 👉

Ученые поняли, как проверить известную гипотезу о природе темной материиУченые поняли, как проверить известную гипотезу о природе темной материи

rediska iriska
3 часа назад
Вася куда ты ?))))) приезжай в Ташкент )))

Маск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской АравииМаск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской Аравии

Данил Котешов
4 часа назад
В детстве по Дискавери показывали еще что готовятся к миссии на Европу, не помню про какие года к сожалению говорили. Но увы в этот раз никто

Признаки жизни в подледном океане луны Юпитера будут искать с помощью спектрографа Europa ClipperПризнаки жизни в подледном океане луны Юпитера будут искать с помощью спектрографа Europa Clipper

Hbgty Jhty
5 часов назад
Вася, иии? Не пофиг ли? Кому повезло, кому нет Таков мир и реальность Если у человека есть деньги, это не значит что, он обязан помогать больным,

Маск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской АравииМаск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской Аравии

1 2
5 часов назад
А ведь какой бы короткой ни была эта стадия (асимптотического гиганта), она тоже пригодна для жизни. У Бетельгейзе сейчас обитаемая зона на 300 а.е.,

Бетельгейзе не готова взорваться: астрономы нашли у нее звезду-компаньонаБетельгейзе не готова взорваться: астрономы нашли у нее звезду-компаньона

Valerij Zviozdkin
6 часов назад
2050 год новейшая станция уже спущена на воду,смысл создавать станции на десять лет,если с того же мкс можно было слетать на Луну и обратно уже

Первый модуль станции — преемницы МКС будет готов в 2028 годуПервый модуль станции — преемницы МКС будет готов в 2028 году

Prosto Chiller
6 часов назад
Nick, ну конечно, в мире газа и камней, жизнь зародилась сама собой 😂

Лучшие изображения, полученные с помощью микроскопа. Стали известны победители Nikon Small World 2024Лучшие изображения, полученные с помощью микроскопа. Стали известны победители Nikon Small World 2024

Иван Колупаев
6 часов назад
Но все же хотелось бы услышать мнение начальника транспортного цеха. Что американцы на Луну все-таки полетят это понятно. Вопрос только когда.

Американцы, похоже, не полетят к Луне в 2025 годуАмериканцы, похоже, не полетят к Луне в 2025 году

Leila Iskakova
6 часов назад
Nick, компьютер сам по себе создан

Лучшие изображения, полученные с помощью микроскопа. Стали известны победители Nikon Small World 2024Лучшие изображения, полученные с помощью микроскопа. Стали известны победители Nikon Small World 2024

1 2
7 часов назад
Да, мне тоже эта версия кажется более вероятной. Расходовал больше топлива, а потом и бомбанул. Там же гидразин и N2O4, коррозия имеется

Спутник, построенный Boeing, разрушился на орбитеСпутник, построенный Boeing, разрушился на орбите

Алексей Булычев
7 часов назад
М., когда твои потомки себя покажут, тогда и поговорим. Что-то сомневаюсь, что у такой сказочницы с отсутствием банальной логики могут быть умные

Сибирские неандертальцы предпочитали невест-путешественницСибирские неандертальцы предпочитали невест-путешественниц

Zhe Sh
8 часов назад
Ну, тулупчик Гослингу могли бы и поменять - уж больно приметный, на том и спалились))

Продюсеры фильма «Бегущий по лезвию 2049» подали в суд на Маска за использование их изображений в рекламе роботакси TeslaПродюсеры фильма «Бегущий по лезвию 2049» подали в суд на Маска за использование их изображений в рекламе роботакси Tesla

Дмитрий ЛОГ
8 часов назад
Тысячелетний сокол .

Палеонтологи выяснили, как трилобиты приобрели форму тапочкаПалеонтологи выяснили, как трилобиты приобрели форму тапочка

Zhe Sh
8 часов назад
Татьяна, спасибо за уточнение, в самом обзоре статьи этот факт вроде не упомянут. Вообще, у обычных людей в условиях высокогорья уровень

Жизнь в высокогорье улучшила репродуктивные способности тибетских женщинЖизнь в высокогорье улучшила репродуктивные способности тибетских женщин

Свій Досвід
9 часов назад
Rishat, za лупина промытая, скрепы не жмут? Распятый мальчик спать не даёт? Или тебе, чистокровному славянину, Остап Бендер жить не даёт?

Маск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской АравииМаск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской Аравии

Свій Досвід
9 часов назад
Анна, русскими могут быть только скрепы, а деньги - российские

Маск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской АравииМаск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской Аравии

Иван Колупаев
11 часов назад
Попкорн закуплен, держите в курсе )) Что-то много развелось желающих отсудить у Маска копеечку и все среди безработных киношников. По мне так

Продюсеры фильма «Бегущий по лезвию 2049» подали в суд на Маска за использование их изображений в рекламе роботакси TeslaПродюсеры фильма «Бегущий по лезвию 2049» подали в суд на Маска за использование их изображений в рекламе роботакси Tesla

1 2
12 часов назад
О, на Марсе это тоже сработает. Как раз была недавно статья про карбонаты и выкипание

В новых кратерах на астероидах могут часами течь ручьиВ новых кратерах на астероидах могут часами течь ручьи

Aver Valeriuos
12 часов назад
Надо бы давно всем миром строить подобные проекты. Но из за кучки королей во всем мире, которые из за жадности не могут поделить землю между собой,

Маск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской АравииМаск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской Аравии

Иван Колупаев
13 часов назад
Странно как-то он сломался. Обычно спутники просто перестают функционировать или сходят с орбиты. А тут аж разрушился. Может двигатель по какой-то

Спутник, построенный Boeing, разрушился на орбитеСпутник, построенный Boeing, разрушился на орбите

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно