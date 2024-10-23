Слушатели узнают, есть ли качественные различия между психикой человека и других животных.

Умнее, чем мы думаем: есть ли у животных сознание

О мероприятии

Психика и сознание — это синонимы или разные явления? Есть ли качественные различия между психикой человека и других животных? Какие следствия для науки, практики и этики возможны в случае всеобщего признания наличия сознания у животных?

Сознание… пожалуй, в психологии не существует более многозначного понятия. В настоящее время в философии, психологии и нейронауках имеются десятки, если не сотни различных определений данного термина. Тем не менее, ряд исследователей задается вопросом наличия сознания у животных. Некоторые даже составляют декларации, призывающие признать животных сознательными существами.

Истина не определяется путем голосования. В рамках беседы кандидат психологических наук Ольга Евгеньевна Сварник и эволюционный психолог Иван Александрович Хватов рассмотрят проблему сознания у животных с позиции исключительно эмпирических данных.

Расписание Проспект мира 123Б Москва 14:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация