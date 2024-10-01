Слушатели узнают об особенностях, поведении, охране и жизни в зоопарке представителей азиатской фауны.

О мероприятии

Таинственная Азия – крупнейшая часть света, занимающая треть всей суши,

от полярных областей до тропиков. Ничего удивительного, что Азия славится разнообразным и богатым животным миром. Индийский слон и гималайский медведь, тигр, снежный барс и леопард, загадочный бинтуронг и неутомимая росомаха, восхитительные фазаны и павлины, броненосные черепахи, опасные змеи и крокодилы – кого здесь только нет!

Многие виды азиатских животных представлены и в коллекции Московского зоопарка. Об их особенностях, поведении, охране и, конечно, об их жизни в зоопарке расскажет кандидат биологических наук Елена Яковлевна Мигунова.

Расписание Ул. Б. Грузинская, д.1, стр.1 Москва 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация