Темная сторона Вселенной: что мы о ней знаем, а о чем лишь догадываемся

О мероприятии

В современной астрономии все больше «темных» дел: темная материя, черные дыры, темная энергия… а еще и темная сторона Луны! Некоторые уже шутят: «Астрономия — дело темное». Так в же чем дело?

Почему «темнят» астрономы? А все дело в техническом прогрессе: ученые научились обнаруживать то, что не видели раньше! И оказалось, что Вселенная — это мир невидимого, о котором расскажет кандидат физико-математических наук Владимир Георгиевич Сурдин.

Расписание ул. Большая Разночинная, д. 25А Санкт-Петербург 19:30 Купить