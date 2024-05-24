Участники мероприятия узнают, зачем буквам названия, и что они значат.

Русская азбука: от Владимира до Петра

О мероприятии

На лекции, которую прочтет хранитель древнерусских рукописей Российской национальной библиотеки Николай Буцких, слушатели узнают, как писали славяне до изобретения письменности и увидят, как выглядел первый русский алфавит и древнейшие славянские рукописи.

Лектор расскажет о типах древнерусского письма: уставе, полууставе, скорописи и разберет один из древнейших славянских текстов. И, конечно же, поведает, что новое привнес в алфавит Петр I.

Расписание Проспект Мира, дом 119, строение 58 Москва 12:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация