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Лекция
12+
Русская азбука: от Владимира до Петра

Участники мероприятия узнают, зачем буквам названия, и что они значат.

Центр славянской письменности «Слово»
26 мая, 12:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Мира, дом 119, строение 58

О мероприятии

На лекции, которую прочтет хранитель древнерусских рукописей Российской национальной библиотеки Николай Буцких, слушатели узнают, как писали славяне до изобретения письменности и увидят, как выглядел первый русский алфавит и древнейшие славянские рукописи.

Лектор расскажет о типах древнерусского письма: уставе, полууставе, скорописи и разберет один из древнейших славянских текстов. И, конечно же, поведает, что новое привнес в алфавит Петр I.

Расписание
26
Воскресенье
Май 2024
Проспект Мира, дом 119, строение 58 Москва
12:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Мира, дом 119, строение 58

Вчера, 11:49
Александр Речкин
18
# история
# русский язык
# филология
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# вымирание видов
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# Антарктика
# Антарктический ледяной щит
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Sci-Fi
# Kepler-22B
# sci-fi
# короткометражки
# научно-фантастические короткометражки
# сериалы
Эксклюзив
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