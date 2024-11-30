Психология цвета и другие аспекты арт-терапии: это работает?

О мероприятии

Зависит ли от настроения человека, какую одежду он выберет? Станет ли пасмурный день чуть веселее, если добавить в быт ярких красок? Действительно ли разные цвета обладают разным влиянием на человека? По какому принципу работает арт-терапия?

Как с помощью арт-терапии работать со страхами, тревожностью, аддикциями? В каком возрасте можно применять методы арт-терапии? Можно ли самостоятельно использовать инструменты арт-терапии? Кандидат психологических наук Ольга Сварник обсудит, как искусство и творчество помогает решать психологические проблемы.

Расписание Проспект мира 123Б Москва 14:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация