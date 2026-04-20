Слушатели узнают, как генетические особенности влияют на восприятие боли.
Каждому знакомо чувство боли: кто-то вспомнит поход к стоматологу, кто-то – падение с велосипеда или случайный ожог. Ощущения неприятные, но именно благодаря им организм вовремя распознает опасность, замечает повреждение и защищает людей от более серьезных рисков для здоровья.
Но что происходит, когда этот защитный механизм перестает работать? Почему отсутствие боли может быть не облегчением, а серьезной угрозой? И что такие состояния помогают узнать о работе нервной системы и устройстве человеческого организма?
Врач-невролог Анна Баженова расскажет:
- как генетические особенности влияют на восприятие боли;
- какие нарушения могут приводить к редким состояниям, включая анальгезию и полное отсутствие болевой чувствительности;
- что современные исследования и клинические наблюдения позволяют понять о работе нервной системы;
- почему изучение этих механизмов важно для медицины и понимания защитных реакций организма.
За последние 10 тысяч лет направленный естественный отбор способствовал эволюции почти 500 генов в ДНК жителей Западной Евразии, что повлияло на их внешний вид и восприимчивость к различным заболеваниям, установили авторы нового исследования.
Ветер на спутнике Сатурна Титане способен поднимать огромные волны, даже если он очень слабый. Эти волны формируют берега, переносят осадки, перемешивают жидкости и даже влияют на климат луны. Изучая их, планетологи могут понять, как устроены потенциально обитаемые миры за пределами Земли.
Ученые впервые подробно изучили состав самых дальних колец Урана. Выяснилось, что одно из них похоже на ледяное облако пыли, а другое богато органикой. Открытие помогает восстановить историю столкновений спутников и показывает, как именно формируются пылевые системы вокруг планет.
За последние 10 тысяч лет направленный естественный отбор способствовал эволюции почти 500 генов в ДНК жителей Западной Евразии, что повлияло на их внешний вид и восприимчивость к различным заболеваниям, установили авторы нового исследования.
Ученые продолжают исследовать фундаментальные частицы на неделимость. На этот раз на БАК исследовали кварки и не нашли у них признаков составной частицы.
Что, если развитые цивилизации во Вселенной не исчезают навсегда, а периодически «выключаются», переживая циклы коллапсов и восстановлений? Модель, разработанная авторами нового исследования, показывает, что такая прерывистая жизнь может объяснить космическую тишину — и переосмыслить будущее Земли.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.
Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.
30 Августа, 2016
Нострадамус: пророк или мистификатор?
7 Марта, 2020
Вакцинация и аутизм: есть ли связь?
24 Октября, 2013
Карты Луны и Марса
