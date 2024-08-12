О мероприятии

Инженер по эксплуатации средств мониторинга Околоземного космического пространства Астрономического научного центра (филиала «Роскосмоса») Погорелов Вадим Игоревич расскажет о природе происхождения и появления комет, астероидов, метеоритов и метеоров в Солнечной системе, а также слушатели узнают историю столкновений малых тел Солнечной системы с планетами и Землей.

В настоящее время проблема астероидно-кометной опасности (АКО) находится под пристальным вниманием ученых, так как является одной из глобальных проблем, стоящих перед человечеством. Важность этой проблемы в будущем будет только возрастать.

Изучение астероидов и комет выполняется различными способами: в том числе, посредством отправки к этим объектам автономных космических аппаратов с дистанционным управлением. Хотя основным способом наблюдения и предупреждения АКО является выполнение астероидно-кометных обзоров. Экскурсовод расскажет о последних достижениях в области исследования астероидно-кометной опасности, предполагаемых путях уклонения от столкновений с крупными внеземными объектами и о новых предложениях и разработках в этой области, ответит на самые актуальные вопросы.

Расписание Пулковское шоссе, дом 65, к1 Санкт-Петербург 20:00 Купить