Участники мероприятия узнают о добыче нефти, газа и твердых полезных ископаемых открытым и подземным способами.

О мероприятии

Старший научный сотрудник отдела научных исследований и развития музейного фонда Политехнического музея Леонид Назаров и специалист в области горного дела, хранитель Открытой коллекции Политехнического музея Татьяна Столбова расскажут о добыче нефти, газа и твердых полезных ископаемых открытым и подземным способами.

Слушателям лекции покажут горную технику из коллекции Политехнического музея, в том числе продемонстрируют развитие буровой техники, особое внимание уделят истории первого угольного комбайна.

Расписание 4-я Магистральная ул., д. 11 Москва 11:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация