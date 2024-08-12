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Участники мероприятия узнают о добыче нефти, газа и твердых полезных ископаемых открытым и подземным способами.
О мероприятии
Старший научный сотрудник отдела научных исследований и развития музейного фонда Политехнического музея Леонид Назаров и специалист в области горного дела, хранитель Открытой коллекции Политехнического музея Татьяна Столбова расскажут о добыче нефти, газа и твердых полезных ископаемых открытым и подземным способами.
Слушателям лекции покажут горную технику из коллекции Политехнического музея, в том числе продемонстрируют развитие буровой техники, особое внимание уделят истории первого угольного комбайна.
4-я Магистральная ул., д. 11
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