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Лекция
10+
История первого угольного комбайна

Участники мероприятия узнают о добыче нефти, газа и твердых полезных ископаемых открытым и подземным способами.

Политехнический музей
13 августа, 11:00 Идет 1 ч
Бесплатно Стоимость
Москва 4-я Магистральная ул., д. 11

О мероприятии

Старший научный сотрудник отдела научных исследований и развития музейного фонда Политехнического музея Леонид Назаров и специалист в области горного дела, хранитель Открытой коллекции Политехнического музея Татьяна Столбова расскажут о добыче нефти, газа и твердых полезных ископаемых открытым и подземным способами.

Слушателям лекции покажут горную технику из коллекции Политехнического музея, в том числе продемонстрируют развитие буровой техники, особое внимание уделят истории первого угольного комбайна.

Расписание
13
Вторник
Август 2024
4-я Магистральная ул., д. 11 Москва
11:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

4-я Магистральная ул., д. 11

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Александр Речкин
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# история
# промышленность
# технологии
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