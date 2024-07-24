О мероприятии

Многие регионы нашей страны столкнулись с крупнейшей вспышкой ботулизма в истории современной России. Однако нельзя назвать эту болезнь такой уж редкой, в год фиксируется до 200 вспышек, правда, они сильно мельче по масштабу.

Что это за странная патология, зачем почвенной бактерии сильнейший в природе нейротоксин, как можно распознать отравление и что делать, чтобы избежать встречи с продукцией коварной клостридии — на эти и другие не менее актуальные вопросы ответит врач-токсиколог Алексей Водовозов.

Расписание проспект Гагарина, д. 35Н Нижний Новгород 18:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация