Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Starliner может снова отправиться к МКС с астронавтами на борту

Космический корабль Starliner компании Boeing, у которого возникли проблемы во время первого испытательного пилотируемого полета к МКС в начале лета 2024 года, может опять отправиться к орбитальному форпосту.

Космический корабль Starliner компании Boeing / © NASA

Следующая «потенциальная» пилотируемая миссия Starliner к Международной космической станции может состоятся в 2025 году. Но сначала представители NASA и компании Boeing должны оценить и решить все проблемы, возникшие по итогам первого полета космического корабля. Также NASA и Boeing сейчас пересматривают требования к сертификации Starliner, чтобы допустить корабль к полетам.

К слову, экипаж первой экспедиции до сих пор остается на МКС. Домой астронавтов доставит корабль компании SpaceX в феврале следующего года. Изначально они должны были пробыть на станции восемь дней.