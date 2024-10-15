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Ракета SpaceX запустила исследовательский зонд Europa Clipper
Ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX 14 октября 2024 года, в 19:06 по московскому времени, стартовала с площадки LC-39A Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал (Флорида, США) с межпланетным зондом Europa Clipper. Запуск признали успешным.
Europa Clipper — одна из самых дорогих научных миссий NASA на сегодня, ее стоимость оценивают в 5,2 миллиарда долларов США.
Зонд предназначен для изучения Европы — одного из спутников Юпитера, под ледяной поверхностью которого скрывается огромный океан. Космическому аппарату в будущем предстоит заняться изучением Европы и попытается ответить на вопрос, может ли в океане спутника Юпитера существовать жизнь.
Полет к Европе исследовательского зонда займет пять с половиной лет, за это время аппарат выполнит два гравитационных маневра для ускорения: в окрестностях Марса в феврале 2025 года и в окрестностях Земли в декабре 2026-го. Они обеспечат выход на первоначальную орбиту вокруг Юпитера в апреле 2030 года.
После прибытия к самой большой планете Солнечной системы Europa Clipper выполнит серию дополнительных маневров, которые выведут его на рабочую орбиту. В начале 2031 года исследовательский зонд приступит к выполнению основной научной программы и осуществит за время миссии 49 близких пролетов Европы.
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