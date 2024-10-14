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Николай Головин
Николай Головин
12 минут назад
Рейтинг: +201
Посты: 476

Маска обвинили в плагиате дизайна роботакси Tesla

Алекс Пройас — режиссер фильма «Я, робот» (2004 год), снятого по мотивам цикла произведений Айзека Азимова — обвинил Илона Маска и компанию Tesla в копировании дизайна роботов Optimus и беспилотных электромобилей.

Сообщество
# Tesla
# Илон Маск
# электромобили
Сравнение дизайна роботов и транспортных средств из фильма «Я, робот» (слева) с продукцией Tesla (справа) / © Alex Proyas
Сравнение дизайна роботов и транспортных средств из фильма «Я, робот» (слева) с продукцией Tesla (справа) / © Alex Proyas

После презентации беспилотного такси Cybercab и робомаршрутки Cybervan, которая прошла 10 октября 2024 года, австралийский кинорежиссер Пройас написал в социальной сети Х, обращая к ее владельцу: «Эй, Илон, можно мне вернуть мои эскизы?»

Режиссер сопроводил свое послание иллюстрацией, на которой показаны роботы и  транспортные средства из его фильма в сравнении с продукцией Tesla. Сходство, без сомнения, имеется. 

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# беспилотные автомобили
# Илон Маск
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В 1898 году два льва терроризировали лагерь строителей моста через реку Цаво в Кении. Хищники наведывались ночами и похищали людей из палаток. Погибли 28 человек. Людоедов застрелил британский военный Джон Генри Паттерсон, позже он передал останки в Музей естественной истории имени Филда в Чикаго. Ученые из США и Кении исследовали черепа хищников, извлекли ДНК из сохранившихся в зубах волосков и выяснили видовую принадлежность жертв.

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# CO2
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# грузоперевозки
# дублер
# маршрут
# северный морской путь
# струнные технологии
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Александр Березин
1 минута назад
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«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Александр Березин
3 минуты назад
Данил, можете удалять ваш комментарий: то, что вы называете "роботакси в Китае без руля" находится на том же уровне, что описанное в статье выше в

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Фима Собак
13 минут назад
Отказались из этических соображений? Этописецмля!!!

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Вадим Корнев
14 минут назад
Кирпань, не как оно не повлияет, повторю, большинство озабочено совершенно другими вопросами. Если уж на то пошло мы и так уже давно знаем что где то

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Данил Котешов
24 минуты назад
Jan, оказывается автор писал статью в момент того как в Китае уже существует роботакси, да еще и без руля, которое функционирует и развозит клиентов

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Кирпань Николай
33 минуты назад
Вадим, это философский и мировоззренческий вопрос. Не знаю как глобально это отразится (думаю, это в принципе сложно предсказать как и любое

Обнаружены доказательства существования внеземной высокоразвитой цивилизации, заявил документалист ХолландОбнаружены доказательства существования внеземной высокоразвитой цивилизации, заявил документалист Холланд

Кирпань Николай
35 минут назад
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Обнаружены доказательства существования внеземной высокоразвитой цивилизации, заявил документалист ХолландОбнаружены доказательства существования внеземной высокоразвитой цивилизации, заявил документалист Холланд

Данил Котешов
37 минут назад
Бро можешь удалять статью, в Китае уже есть роботакси с машинами без руля которые прямо сейчас развозят клиентов от адреса к адресу, называется Yichi

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Иван Колупаев
55 минут назад
Foxxys, есть ведь еще и Старшип который совсем недавно совершил очередной полет. Несмотря на "гиперлупы" о которых и правда все позабыли кроме секты

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Степан Жук
1 час назад
Vlad, я про сам подход. Это был не ИИ, это именно попытки угадать решение. Причём я тестировал разные ИИ, некоторые модели просто сразу писали - ок, я не

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Степан Жук
1 час назад
Zhe, если бы у бабушки был... Ваше замечание вообще не в тему, честно

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Юрий Волков
2 часа назад
Что значит в течение года? Речь же про мощность

В Китае введена в эксплуатацию самая большая в мире наземная ветровая турбинаВ Китае введена в эксплуатацию самая большая в мире наземная ветровая турбина

Foxxys Wer
2 часа назад
Хорошая статья. Александр, не обращайте внимание на местных идолопоклонников, они уже забыли как И. Маск в 2013 году обещал теслу таксующую по ночам

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Александр Березин
2 часа назад
Eskov, аргументы в тексте выше -- и их там много. Поскольку вы не смогли их понять, я предложил вам осознать их правоту через доступный и вам способ:

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Zhe Sh
2 часа назад
Такое впечатление, что на картинке фракталы проявляются. Или нет? Трудно понять, разрешение, кажется, маловато.

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Kuramori Reika
3 часа назад
Если оценивать по размеру, то 200 человек десанта поместится без проблем. Ещё и место для техники останется. Например 12 БМП, БТР и десяток грузовиков.

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Eskov Andrey
3 часа назад
Александр, Это все аргументы?

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Александр Березин
3 часа назад
Vlad, нет, такой ситуации к 2030 году не может случиться (причины -- см. текст). А вот ситуация, которую я описал в тексте выше -- да, может.

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

BOOMKA DOOK
3 часа назад
Выживет сильнейший. ИИ в перспективе это одна из форм "жизни" с которой надо считаться. Лошадку тоже долго приучали к труду, до сих пор нет нет да

Лауреат Нобелевской премии по физике заявил, что не до конца понимает технологию ИИ, которую он помог создатьЛауреат Нобелевской премии по физике заявил, что не до конца понимает технологию ИИ, которую он помог создать

Vlad Ok
4 часа назад
Александр, для того чтобы оценить угрозы от данного вида техники, нужны длительные натурные испытания. Кои разумеется будут проводится. Если кибер

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

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