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Маска обвинили в плагиате дизайна роботакси Tesla

Алекс Пройас — режиссер фильма «Я, робот» (2004 год), снятого по мотивам цикла произведений Айзека Азимова — обвинил Илона Маска и компанию Tesla в копировании дизайна роботов Optimus и беспилотных электромобилей.

Сравнение дизайна роботов и транспортных средств из фильма «Я, робот» (слева) с продукцией Tesla (справа) / © Alex Proyas

После презентации беспилотного такси Cybercab и робомаршрутки Cybervan, которая прошла 10 октября 2024 года, австралийский кинорежиссер Пройас написал в социальной сети Х, обращая к ее владельцу: «Эй, Илон, можно мне вернуть мои эскизы?»

Режиссер сопроводил свое послание иллюстрацией, на которой показаны роботы и транспортные средства из его фильма в сравнении с продукцией Tesla. Сходство, без сомнения, имеется.