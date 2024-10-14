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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
11 минут назад
Рейтинг: +595
Посты: 1361

Как выглядит самый большой в мире сферический детектор для улавливания нейтрино

В Китае построили самый большой в мире прозрачный акриловый сферический детектор для улавливания нейтрино. Сфера диаметром 35,4 метра расположена на глубине 700 метров, в гранитном слое, на территории города Кайпин провинции Гуандун в Южном Китае.

Сообщество
# детектор
# Китай
# нейтрино
# технологии
Акриловая сфера диаметром 35,4 метра / © Синьхуа
Акриловая сфера диаметром 35,4 метра / © Синьхуа

Сфера стала частью Цзянмэньской подземной нейтринной обсерватории, которая должна войти в эксплуатацию в августе следующего года. 

Новый научный объект предназначен для изучения нейтрино (нейтральные фундаментальные частицы, относящиеся к классу лептонов), физических моделей Вселенной и ее эволюции.

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# сельское хозяйство
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«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Мир вкладывает миллиарды долларов в «революцию ИИ». Это не только ChatGPT и ему подобные, но и беспилотные автомобили. Самый амбициозный из них — только что представленный Илоном Маском «Кибертакси», двухместный автомобиль без руля и педалей, который уже начали выпускать малой серией. Есть только одна проблема: так же, как и ChatGPT, это пузырь, который имеет все шансы лопнуть. Почему ученые называют словосочетание ИИ бессмысленным? И почему «Кибертакси» станет первым проектом, в реализации которого Илона Маска, вероятно, ждет серьезный провал?

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С точки зрения науки
# Tesla
# беспилотные автомобили
# Илон Маск
# Кибертакси
Выбор редакции
11 октября
Татьяна

В зубах «людоедов из Цаво» обнаружили человеческую ДНК

В 1898 году два льва терроризировали лагерь строителей моста через реку Цаво в Кении. Хищники наведывались ночами и похищали людей из палаток. Погибли 28 человек. Людоедов застрелил британский военный Джон Генри Паттерсон, позже он передал останки в Музей естественной истории имени Филда в Чикаго. Ученые из США и Кении исследовали черепа хищников, извлекли ДНК из сохранившихся в зубах волосков и выяснили видовую принадлежность жертв.

Биология
# африка
# львы
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6 часов назад
Алиса Гаджиева

Археологи нашли свидетельства случившегося Рагнарёка

Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.

История
# археология
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# Железный век
# изменение климата
# сельское хозяйство
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Татьяна

Пропавшую марсианскую атмосферу нашли в километровом слое глины

Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.

Геология
# CO2
# атмосфера Марса
# вода на марсе
# глина
# марс
# минералы
# смектит
17 сентября
Unitsky String Technologies Inc.

Белорусские инженеры разработали проект дублера Северного морского пути

Инженеры из Белоруссии разработали альтернативный маршрут для более быстрой, безопасной и доступной перевозки грузов по сравнению с использованием Северного морского пути (СМП). Проект предусматривает организацию высокоскоростных грузопассажирских перевозок, в том числе транзитных, что станет альтернативой другим видам транспорта, в первую очередь авиации, за счет высокой скорости передвижения и уровня комфорта.

Unitsky String Technologies Inc.
# грузоперевозки
# дублер
# маршрут
# северный морской путь
# струнные технологии
# струнный транспорт
# юнимобиль
16 сентября
Любовь

Марсианских «пауков» впервые воссоздали в лаборатории

Исследовательская группа из NASA выяснила, как на поверхности Красной планеты образуются маленькие темные объекты в форме пауков. Новаторский эксперимент, проведенный в лабораторных условиях, позволил воссоздать процессы, которые наблюдаются на поверхности Марса в зимние и весенние месяцы.

Астрономия
# астрофизика
# красная планета
# марс
# поверхность марса
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Данил Котешов
4 минуты назад
Александр, ладно мужичок ВЫ наш, последний раз пишу Вам. С учетом того что даже Yichi 06, иногда в какой-то затруднительной ситуации будет обращаться к

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Иван Колупаев
8 минут назад
Данил, в Китае полтора миллиарда китайцев половина ездит, половина управляет на удаленке = все при деле 😁 Но я с интересом слежу за вашими

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Данил Котешов
15 минут назад
Александр, так и получается, все что ты сказал, брехня, не предоставляя никаких пруфов про Yichi. А аргумент про то что "я не буду ничего кидать потому

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Андрей T
20 минут назад
Это крайне неэффективная схема. С 2 двигателями. Очень плохо по весовым показателям . Может и она будет реализована в виде эксперементалки, но стать

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Александр Березин
22 минуты назад
Данил, вы не пробовали читать то, на что отвечаете, или текст, который комментируете? Видимо, нет, поэтому поясню: оператор, как и у Waymo, там не

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Данил Котешов
25 минут назад
Александр, информацию пожалуйста с пруфами что там оператор управляет в ручную)

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Александр Березин
41 минута назад
Jan, "Александр, пока вам смешно, мы используем это на практике и получаем результаты. Более того, не ограничиваемся текстом и визуальным контентом,

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Александр Березин
43 минуты назад
Оказывается, вы не читали никаких деталей про Yichi 06, поэтому не в курсе, что там удаленные операторы и ограниченный допуск на дороги общего

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Александр Березин
45 минут назад
Данил, можете удалять ваш комментарий: то, что вы называете "роботакси в Китае без руля" находится на том же уровне, что описанное в статье выше в

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Фима Собак
55 минут назад
Отказались из этических соображений? Этописецмля!!!

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Вадим Корнев
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Данил Котешов
1 час назад
Jan, оказывается автор писал статью в момент того как в Китае уже существует роботакси, да еще и без руля, которое функционирует и развозит клиентов

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Кирпань Николай
1 час назад
Вадим, это философский и мировоззренческий вопрос. Не знаю как глобально это отразится (думаю, это в принципе сложно предсказать как и любое

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Кирпань Николай
1 час назад
Из системы Альфа Центавра, серьезно? Прямо как в "Задаче трех тел". Если, вдруг, это правда, то вопрос "почему инопланетяне так близко" потребует

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Данил Котешов
1 час назад
Бро можешь удалять статью, в Китае уже есть роботакси с машинами без руля которые прямо сейчас развозят клиентов от адреса к адресу, называется Yichi

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Иван Колупаев
2 часа назад
Foxxys, есть ведь еще и Старшип который совсем недавно совершил очередной полет. Несмотря на "гиперлупы" о которых и правда все позабыли кроме секты

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Степан Жук
2 часа назад
Vlad, я про сам подход. Это был не ИИ, это именно попытки угадать решение. Причём я тестировал разные ИИ, некоторые модели просто сразу писали - ок, я не

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Степан Жук
2 часа назад
Zhe, если бы у бабушки был... Ваше замечание вообще не в тему, честно

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Юрий Волков
3 часа назад
Что значит в течение года? Речь же про мощность

В Китае введена в эксплуатацию самая большая в мире наземная ветровая турбинаВ Китае введена в эксплуатацию самая большая в мире наземная ветровая турбина

Foxxys Wer
3 часа назад
Хорошая статья. Александр, не обращайте внимание на местных идолопоклонников, они уже забыли как И. Маск в 2013 году обещал теслу таксующую по ночам

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

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