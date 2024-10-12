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Ferrari представила уникальный суперкар из переработанных отходов

Кабриолет Roma Spider / © Ferrari

Двигатель суперкара содержит компоненты, сделанные из алюминиевых отходов, а на центральной консоли появились детали, выполненные из песка, который использовался в литейном цехе в Маранелло. Кожа кресел прошита нитками, изготовленными из переработанных шин.

Кабриолет Roma Spider / © Ferrari

Автомобиль будет стоять в музее завода Ferrari до начала следующего года, а дальнейшая его судьба не известна.

Кабриолет Roma Spider / © Ferrari