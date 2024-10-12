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Маск пообещал раскрыть всю информацию об инопланетных цивилизациях

Во время большого интервью с журналистом Такером Карлсоном основатель компании SpaceX Илон Маск сказал, что он пока не видел никаких убедительных доказательств существования инопланетных цивилизаций.

Илон Маск (слева) и Такер Карлсон (справа) во время интервью / © Tucker Carlson / Х

«Как только я увижу хоть какое-то доказательство существования инопланетян, я немедленно опубликую его на платформе X», — пообещал Маск.

Что касается взглядов миллиардера относительно неопознанных летающих объектов, которые видят люди, то, по мнению миллиардера, они имеют военное происхождение — и, значит, человеческую природу.

«Неопознанные летающие объекты <…> — куча секретных программ, которые находятся в стадии реализации», — объяснил Маск.