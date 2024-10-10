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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
6 минут назад
Рейтинг: +922
Посты: 1812

Космический аппарат SOHO запечатлел комету C/2023 A3 во время мощной солнечной вспышки

Ничто не делает фотографию более интересной, чем нечто неожиданное, появляющееся на фоне. Именно это и произошло недавно в космосе.

Сообщество
# SOHO
# видео
# кометы
# космос
Вытянутая белая линия справа от центра кадра — комета C/2023 A3, слева от центра кадра можно увидеть яркий белый шар — планета Меркурий / © ESA / NASA / SOHO
Вытянутая белая линия справа от центра кадра — комета C/2023 A3, слева от центра кадра можно увидеть яркий белый шар — планета Меркурий / © ESA / NASA / SOHO

Космический аппарат для наблюдения за Солнцем — обсерватория SOHO (Solar and Heliospheric Observatory), которая собирает данные об активности нашего светила — следила за солнечной вспышкой, когда неожиданно в кадре появился яркий светлый объект. Оказалось, это комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS).

© ESA / NASA / SOHO

«Голова», или кома, C/2023 A3 простирается примерно на 209 000 километров, а ее хвост составляет около 29 миллионов километров в длину. Поэтому комета остается в поле зрения SOHO уже несколько дней. 

C/2023 A3 максимально сблизится с нашей планетой 12 октября 2024 года: расстояние до нее составит порядка 0,47 астрономической единицы, или примерно 70,6 миллиона километров. Комета будет достаточно яркой для того, чтобы жители Земли смогли наблюдать ее невооруженным глазом.

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