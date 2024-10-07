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Прокуроры нашли виновных в проблемах с самолетами Boeing

Boeing 787-10 Dreamliner проезжает мимо здания окончательной сборки на заводе Boeing в Норт-Чарлстоне, Южная Каролина, США / © Reuters / Randall Hill

В центре внимания оказались субподрядчики итальянской компании Leonardo, которые, по версии следствия, использовали более дешевые и не соответствующие стандартам виды титана и алюминия для изготовления определенных деталей, что позволило им сэкономить значительные суммы на стоимости сырья.

В совокупности это привело к производству деталей самолетов со значительно более низкими характеристиками прочности и статической устойчивости и повлияло на безопасность полетов. Известно о производстве не менее 4829 не соответствующих требованиям компонентов из титана и 1158 компонентов из алюминия.

В последнее время не проходит и месяца, чтобы корпорация Boeing не оказалась в центре очередного скандала из-за различных происшествий: от проблем с самолетами до неквалифицированных рабочих, нанятых для создания ракет.