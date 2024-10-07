Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

McLaren показала самый мощный гиперкар в истории марки

Компания McLaren представила новый гиперкар W1, который получил гибридный двигатель V8 с электромотором. Он обеспечивает общую мощность 1275 лошадиных сил, что делает гиперкар самым мощным автомобилем, когда-либо созданным компанией.

Гиперкар McLaren W1 / © McLaren

Гиперкар разгоняется с места до 100 километров в час за 2,7 секунды, а максимальная скорость составляет 350 километров в час.

Гиперкар McLaren W1 / © McLaren

Всего McLaren планирует выпустить 399 таких машин. Цена за автомобиль начинается от 2,1 миллиона долларов США (более 201,5 миллиона рублей по текущему курсу). Но даже несмотря на эту внушительную сумму, все гиперкары уже распродали до премьеры.

Гиперкар McLaren W1 / © McLaren