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Британские полицейские застрелили молодого кита, застрявшего в устье Темзы

Полицейские были вынуждены застрелить детеныша кита после того, как он вместе с матерью застрял на мелководье в устье Темзы. Никаких шансов на спасение не было. Трагедия произошла недалеко от острова Канви в графстве Эссекс.

Кит, застрявший в устье Темзы / © Rosie Barrett

Больше 12 часов ветеринары, морские биологи и представители службы спасения пытались безопасно вернуть китов в более глубокие воды. Однако предпринятые ими меры не дали положительных результатов.

Тогда ветеринары обратились в местный отдел полиции, чтобы положить конец страданиям молодого кита, получившего травмы. По словам специалистов, это было самое гуманное решение. Самке также не удалось выжить.