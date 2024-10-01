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На Марсе впервые обнаружили вулканические «конусы брызг»

Международная команда геологов обнаружила свидетельства существования брызговых конусов на Красной планете. Эти небольшие холмы создаются горячими комьями летящей лавы, которая падает на поверхность небесного тела при мощных вулканических извержениях, особенно во время продолжительных периодов фонтанирования, и затвердевает.

Вулканическая структура на Марсе (слева) и «конус брызг» в Исландии / © Ian T.W. Flynn / University of Idaho

На Земле подобные явления наблюдаются в Исландии, а также в американском национальном памятнике и заповеднике «Лунные кратеры» в штате Айдахо.

Изучив особенности земных брызговых конусов, исследователи проанализировали фотографии марсианской поверхности к югу от потухшего вулкана Гора Павлина и обнаружили там аналогичные образования.