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Космический стартап без ракет получил стартовую площадку «Союза» во Французской Гвиане

Испанская компания MaiaSpace получила разрешение Национального центра космических исследований Франции на перестройку стартового стола на космодроме Куру во Французской Гвиане, который ранее использовали для пуска российских ракет «Союз».

Концепт частично многоразовой малой ракеты MaiaSpace / © MaiaSpace

Стартап MaiaSpace ведет разработку частично многоразовой малой ракеты, которая сможет в одноразовом варианте выводить на солнечно-синхронную орбиту до 1500 килограммов полезной нагрузки, в многоразовом — до 500 килограммов. Первый старт ракеты MaiaSpace, согласно плану, состоится в 2026 году.

Площадка в Гвианском космическом центре простаивала с тех пор, как «Роскосмос» прекратил запускать оттуда «Союзы» в 2022 году из-за санкций, которые европейские страны ввели против России.