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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
10 минут назад
Рейтинг: +314
Посты: 479

Объявлены победители фотоконкурса Британского экологического общества 2024 года

Жюри Британского экологического общества подвело итоги своего ежегодного фотоконкурса, посвященного красоте природы, и назвало имена победителей.

Сообщество
# животные
# природа
# фотографии
# экология
Снимок абсолютного победителя: прибрежная агама (Pogona barbata) греется на солнце в Канберре (Австралия) / © Damien Esquerre
Снимок абсолютного победителя: прибрежная агама (Pogona barbata) греется на солнце в Канберре (Австралия) / © Damien Esquerre
Победитель в категории «Особи и популяции (животные)»: американский сигнальный рак (Pacifastacus leniusculus) на заброшенной польской форелевой ферме / © Filip Jarzyński
Победитель в категории «Особи и популяции (животные)»: американский сигнальный рак (Pacifastacus leniusculus) на заброшенной польской форелевой ферме / © Filip Jarzyński
Победитель в категории «Особи и популяции (растения и грибы)»: грибы (flammulina sp.) ранним утром / © Jenn Rose
Победитель в категории «Особи и популяции (растения и грибы)»: грибы (flammulina sp.) ранним утром / © Jenn Rose
Победитель в категории «Сети в природе»: схватка между дорожной осой и пауком / © Roberto García-Roa
Победитель в категории «Сети в природе»: схватка между дорожной осой и пауком / © Roberto García-Roa
Победитель в категории «Сети в природе» среди молодых фотографов / © Filip Jarzyński
Победитель в категории «Сети в природе» среди молодых фотографов / © Filip Jarzyński
Высокая оценка: портрет рогатой лягушки / © Roberto García-Roa
Высокая оценка: портрет рогатой лягушки / © Roberto García-Roa
Победитель в категории «Регенеративное сельское хозяйство»: новые фруктовые деревья / © Lindsay Banin
Победитель в категории «Регенеративное сельское хозяйство»: новые фруктовые деревья / © Lindsay Banin
Победитель в категории «Люди и природа»: шимпанзе, спасенный от браконьеров в Гвинее / © Roberto García-Roa
Победитель в категории «Люди и природа»: шимпанзе, спасенный от браконьеров в Гвинее / © Roberto García-Roa
Победитель в категории «Экологи за работой» / © Viktor Peinemann
Победитель в категории «Экологи за работой» / © Viktor Peinemann
Высокая оценка: пантерный хамелеон (Furcifer pardalis) лакомится пауком / © Viktor Peinemann 
Высокая оценка: пантерный хамелеон (Furcifer pardalis) лакомится пауком / © Viktor Peinemann 
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# CO2
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# глина
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