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Объявлены победители фотоконкурса Британского экологического общества 2024 года
Жюри Британского экологического общества подвело итоги своего ежегодного фотоконкурса, посвященного красоте природы, и назвало имена победителей.
Международная исследовательская группа смогла прорастить семя древнего дерева из рода коммифора (Commiphora), найденного в пещере Иудейской пустыни в 1980-х годах. Ученые предположили, что это растение упоминается в библейских текстах. История семени, пролежавшего в земле почти тысячу лет, не только впечатляет, но и открывает новые возможности для изучения древней флоры засушливого региона.
Инженеры из Беларуси рассказали, как соединить Сахалин с материком при помощи струнных технологий. Для этого разработан проект двухпутного воздушного тоннеля мембранного типа, стоящего на опорах. Перевозки по тоннелю осуществляются посредством высокоскоростных поездов.
Изучение микроскопических останков древних организмов, сохранившихся в горных породах, — микрофоссилий — помогает понять, когда и как жизнь на нашей планете обрела свойственные ей сегодня черты. Исследовательская группа из Японии разработала новый метод, с помощью которого можно определить содержание микроэлементов в ископаемых с невиданной ранее точностью.
Команда геологов из Университета Британской Колумбии (Канада) предложила переосмыслить наше понимание происхождения вулканических лав, извергающихся в таких горячих точках Земли, как Гавайи, Исландия и Самоа. Исследователи пришли к выводу, что все лавы, вероятно, происходят из единого резервуара в мантии планеты.
С началом отопительного сезона домашний микроклимат нарушается, а скопившиеся за лето пыль и грязь с улицы проникают в квартиру. Поддерживать здоровье экосистемы под родной крышей помогут растения. Никита Кифель, ассистент кафедры «Химические технологии» ПНИПУ и преподаватель биологии Политехнической школы, назвал самые лучшие комнатные культуры для спальни, рассказал, какие виды обеззараживают воздух, почему диффенбахия, олеандр и монстера не подходят для семей с животными и маленькими детьми, что за растения борются с загрязнениями с улицы и нужно ли ставить кактус рядом с компьютером.
Столкновения Земли с крупными астероидами в прошлом не раз приводили к тяжелым последствиям, включая массовые вымирания. Все это побудило разрабатывать методы защиты от космических угроз. Чтобы отклонить опасный объект с орбиты, требуется сконцентрировать энергию, сравнимую с ядерным взрывом. Американские ученые экспериментально показали, как это можно осуществить.
Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.
На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.
Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.
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Дайджест Naked Science
Сколько миллионов жителей России получат «слабую» вакцину и кто в этом виноват?
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