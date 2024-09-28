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В ОАЭ построят сверхвысокий небоскреб, который установит несколько новых мировых рекордов
В Дубае (ОАЭ) компания Tiger Properties возводит новый сверхвысокий небоскреб Tiger Sky Tower. По завершении строительства он побьет несколько мировых рекордов.
Многофункциональная жилая башня Tiger Sky Tower достигнет высоты 532 метров (122 этажа). Внутри небоскреба разместятся самый высокий ресторан и самый высокий пейзажный бассейн в мире.
Здание также сможет похвастаться самым высоким садом с тропическими растениями, который расположится на высоте 447 метров над землей.
Строительство Tiger Sky Tower уже идет полным ходом, а его завершение ожидается к концу 2029 года.
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Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.
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Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.
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