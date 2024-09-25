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Николай Головин
Николай Головин
38 минут назад
Рейтинг: +201
Посты: 456

Монополии SpaceX может прийти конец: в США развернется борьба за госконтракты на запуски ракет в космос

Американская компания United Launch Alliance (ULA), которая с 2021 года не подала ни одной заявки на право запуска крупных научных миссий NASA, сможет вновь начать конкурировать со SpaceX. Это станет возможно, если второй сертификационный полет ее ракеты Vulcan, назначенный на октябрь, пройдет безупречно.

Сообщество
# NASA
# SpaceX
# Vulcan
# космос
Старт ракеты Vulcan / © United Launch Alliance
Старт ракеты Vulcan / © United Launch Alliance

Это обстоятельство положит конец периоду, когда SpaceX была, по сути, единственной компанией, получавшей контракты NASA на вывод в космос крупной полезной нагрузки вроде метеорологического спутника GOES или телескопа Roman. 

Ракета New Glenn компании Blue Origin тоже вскоре может побороться за контракты на запуск крупных и дорогих миссий национального космического агентства (например, Dragonfly по исследованию спутника Сатурна Титана или телескопа для поиска астероидов под названием NEO Surveyor). Однако для начала потребуется выполнить первый успешный полет. Испытания New Glenn должны стартовать не ранее ноября 2024-го.

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