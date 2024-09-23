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Сильный снегопад накрыл Южную Африку

Снежная буря, которая нетипична для южноафриканской весны, накрыла Фри-Стейт, Квазулу-Натал и Восточно-Капскую провинцию, полностью парализовав транспортное сообщение между городами ЮАР.

Сильный снегопад накрыл Южную Африку / © Africa Facts Zone

Спустя несколько часов после начала снежной бури в некоторых районах страны сугробы достигли двух метров, а часть населенных пунктов осталась без электроэнергии и водоснабжения.

Сильный снегопад накрыл Южную Африку / © Africa Facts Zone

По неподтвержденным данным местных СМИ, два человека погибли от переохлаждения, застряв на одной из занесенных снегом трасс.

Сильный снегопад накрыл Южную Африку / © Africa Facts Zone

Аварийные службы работают круглосуточно, чтобы расчистить дороги и восстановить подачу электроэнергии.

Местным жителям настоятельно рекомендовали оставаться дома и избегать поездок без необходимости.

© Africa Facts Zone

Местные жители лепят снеговиков / © Africa Facts Zone