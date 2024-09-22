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Видео: толпа туристов преградила путь гризли ради фотографий
Фотограф дикой природы Кайл Мун снял удивительное видео, на котором толпа туристов в Йеллоустонском парке не дала гризли перейти дорогу.
На кадрах видно, как гризли пытается перейти дорогу. Однако толпа туристов отрезала животному путь через парк, чтобы сфотографировать медведя с близкого расстояния, что категорически запрещено правилами парка.
В итоге медведь зашел в реку и бесцельно бродил по ней, пока не появился егерь и не разогнал туристов, которым очень повезло, что гризли не пришел в ярость и не напал.
Астрофизики впервые обнаружили мощные плазменные потоки, которые вырываются из окрестностей сверхмассивной черной дыры, расположенной на расстоянии примерно 7,5 миллиарда световых лет от Земли. Зафиксировать рекордные джеты удалось с помощью радиотелескопа LOFAR (International LOw-Frequency ARray) в Нидерландах.
Для качества цифровой фонограммы существуют определенные нормативы, но в процессе ее создания возникает проблема: один из самых важных регламентов на нелинейные искажения задается не во всем диапазоне передаваемых уровней, а только для номинального (максимального) значения. Ученые МТУСИ показали, что на тихих звуках коэффициент гармоник для существующих аналого-цифровых преобразователей вместо нормируемых 1-2 процентов достигает 30. Примечательно, что искажения тихих звуков более заметны, чем громких, а ведь неизвестно, с какой громкостью будет прослушиваться фонограмма.
Во время сезонной миграции птицам приходится преодолевать сотни и тысячи километров, расходуя большое количество энергии и сталкиваясь со множеством опасностей. Считалось, что эти издержки в дальнейшем окупаются: пребывание зимой в более теплой местности в теории должно было позволить пернатым тратить меньше сил и энергии. Однако результаты недавнего эксперимента опровергли общепринятое мнение о выгоде миграции птиц с точки зрения энергозатрат.
Астрофизики впервые обнаружили мощные плазменные потоки, которые вырываются из окрестностей сверхмассивной черной дыры, расположенной на расстоянии примерно 7,5 миллиарда световых лет от Земли. Зафиксировать рекордные джеты удалось с помощью радиотелескопа LOFAR (International LOw-Frequency ARray) в Нидерландах.
Для качества цифровой фонограммы существуют определенные нормативы, но в процессе ее создания возникает проблема: один из самых важных регламентов на нелинейные искажения задается не во всем диапазоне передаваемых уровней, а только для номинального (максимального) значения. Ученые МТУСИ показали, что на тихих звуках коэффициент гармоник для существующих аналого-цифровых преобразователей вместо нормируемых 1-2 процентов достигает 30. Примечательно, что искажения тихих звуков более заметны, чем громких, а ведь неизвестно, с какой громкостью будет прослушиваться фонограмма.
Во время сезонной миграции птицам приходится преодолевать сотни и тысячи километров, расходуя большое количество энергии и сталкиваясь со множеством опасностей. Считалось, что эти издержки в дальнейшем окупаются: пребывание зимой в более теплой местности в теории должно было позволить пернатым тратить меньше сил и энергии. Однако результаты недавнего эксперимента опровергли общепринятое мнение о выгоде миграции птиц с точки зрения энергозатрат.
Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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