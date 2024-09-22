Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Видео: толпа туристов преградила путь гризли ради фотографий

Толпа туристов преградила путь гризли / © Kyle Moon

На кадрах видно, как гризли пытается перейти дорогу. Однако толпа туристов отрезала животному путь через парк, чтобы сфотографировать медведя с близкого расстояния, что категорически запрещено правилами парка.

© Kyle Moon

В итоге медведь зашел в реку и бесцельно бродил по ней, пока не появился егерь и не разогнал туристов, которым очень повезло, что гризли не пришел в ярость и не напал.