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Space Perspective провела первое полноценное испытание стратосферного шара и капсулы для туризма

Американская компания Space Perspective, специализирующаяся на услугах космического туризма, успешно завершила беспилотное испытание стратосферного шара и капсулы «Нептун».

Первое полноценное испытание стратосферного шара и капсулы «Нептун» / © Space Perspective

Во время испытаний огромный шар, наполненный водородом, поднял рассчитанную на восемь туристов капсулу «Нептун» на высоту почти 30,5 километра над поверхностью Земли.

Полет продолжался шесть часов, затем капсула приводнилась в Мексиканском заливе. Следующий шаг — испытания с людьми на борту.

Space Perspective планирует начать полеты с туристами в стратосферу уже в 2026 году.

Первое полноценное испытание стратосферного шара и капсулы «Нептун» / © Space Perspective

Первое полноценное испытание стратосферного шара и капсулы «Нептун» / © Space Perspective

Первое полноценное испытание стратосферного шара и капсулы «Нептун» / © Space Perspective