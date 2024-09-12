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Tesla показала новую «бескорпусную» сборку электромобилей

Компания Илона Маска в новой заявке на патент представила модульный «бескорпусный» процесс производства электромобилей. Так будут создавать беспилотное Robotaxi.

Новый «бескорпусный» процесс производства электромобилей Tesla / © Tesla

Новая схема сборки, как отмечал ранее гендиректор компании Илон Маск, будет быстрее, эффективнее и позволит производить более дешевые машины. Предприниматель называл ее «распакованным процессом».

Суть заключается в том, что Tesla хочет иметь возможность работать над частями электромобиля по отдельности и собирать его только на финальном этапе. Этот процесс отличается от более традиционного производства транспортных средств тем, что весь кузов машины перемещается по линии вплоть до окончательной сборки.

Недавно компания подала патент на новый метод сборки.