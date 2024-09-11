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SpaceX анонсировала первый в истории выход в открытый космос во время коммерческой миссии

Участники экспедиции Polaris Dawn, которые отправились на орбиту 10 сентября на модифицированном космическом корабле Dragon Resilience компании SpaceX, совершат 12 сентября выход в открытый космос.

Процесс выхода в открытый космос, который состоится в рамках миссии Polaris Dawn / © SpaceX

Представители SpaceX опубликовали пост в социальной сети Х, в котором отметили, что выход в открытый космос запланирован на третий день миссии Polaris Dawn. Он состоится на высоте 700 километров.

Непрофессиональные астронавты по очереди покинут пределы Dragon Resilience после разгерметизации капсулы, испытают новые скафандры SpaceX, а затем вернутся обратно.

В состав экипажа Polaris Dawn входят миллиардер и инициатор экспедиции Джаред Айзекман, отставной подполковник ВВС США Скотт Потит, а также инженеры SpaceX Сара Джиллис и Анна Менон.