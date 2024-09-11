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Юпитерианская миссия Europa Clipper успешно прошла проверку готовности к старту
NASA одобрило начало финальной предстартовой подготовки к запуску аппарата Europa Clipper. Он отправится в космос с целью изучения Европы — одного из спутников Юпитера, под ледяной поверхностью которого скрывается огромный океан.
Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США потратили несколько месяцев на изучение МОП-транзисторов (мосфетов), необходимых для регулировки напряжения Europa Clipper и используемых в различных частях межпланетной станции. Задача — справиться с интенсивной радиационной средой в районе Юпитера, поскольку в мае стало известно, что эти детали не выдерживают даже низких доз радиации.
Испытания показали, что ни одна из систем Europa Clipper не пострадала от потенциального повреждения транзисторов. Следовательно, никаких изменений в миссии не будет, включая серию из десятков пролетов мимо ледяного спутника Европы. Их станция совершит в течение четырех лет после прибытия к Юпитеру в 2030 году.
Трехнедельное стартовое окно для запуска Europa Clipper на ракете Falcon Heavy откроется 10 октября.
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Геофизики из Китая впервые с помощью наземного радара наблюдали в режиме реального времени за образованием экваториальных плазменных пузырей, которые достаточно сложно обнаружить профильными приборами. Наблюдения проходили на расстоянии почти 10 тысяч километров.
С помощью мультиспектрального сканирования американские медиевисты выяснили, как именно пражский врач XVII века пытался расшифровать загадочную рукопись.
Французские исследователи проанализировали тысячи спутниковых снимков поверхности Антарктиды и выяснили, что почти весь континент покрывают продольные дюны — такой рельеф часто встречается на спутнике Сатурна Титане. Ученые также узнали, какие ветры формируют антарктические дюны, и нашли противоречие, раскрывающее детали климата на континенте.
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