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Олег Гончар
Олег Гончар
13 минут назад
Рейтинг: +608
Посты: 1605

Юпитерианская миссия Europa Clipper успешно прошла проверку готовности к старту

NASA одобрило начало финальной предстартовой подготовки к запуску аппарата Europa Clipper. Он отправится в космос с целью изучения Европы — одного из спутников Юпитера, под ледяной поверхностью которого скрывается огромный океан.

Сообщество
# Europa Clipper
# NASA
# космос
Сборка зонда Europa Clipper / © NASA / Kim Shiflett
Сборка зонда Europa Clipper / © NASA / Kim Shiflett

Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США потратили несколько месяцев на изучение МОП-транзисторов (мосфетов), необходимых для регулировки напряжения Europa Clipper и используемых в различных частях межпланетной станции. Задача — справиться с интенсивной радиационной средой в районе Юпитера, поскольку в мае стало известно, что эти детали не выдерживают даже низких доз радиации.

Испытания показали, что ни одна из систем Europa Clipper не пострадала от потенциального повреждения транзисторов. Следовательно, никаких изменений в миссии не будет, включая серию из десятков пролетов мимо ледяного спутника Европы. Их станция совершит в течение четырех лет после прибытия к Юпитеру в 2030 году.

Трехнедельное стартовое окно для запуска Europa Clipper на ракете Falcon Heavy откроется 10 октября.

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