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Американских чиновников обвинили в задержке полета Starship до ноября

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) дало понять, что не выдаст компании SpaceX лицензию на следующий испытательный полет транспортной системы Starship — как минимум до конца ноября 2024 года.

Рендер ловли ускорителя Super Heavy «руками» башни обслуживания / © SpaceX

Недавно SpaceX получила оценку даты выдачи лицензии на запуск от FAA, которая переносит старт Starship на конец ноября. Это более чем на два месяца позже планируемого срока (в середине сентября).

Как сообщили представители космической компании Илона Маска, задержка вызвана не проблемами с безопасностью Starship, а излишним экологическим анализом ранее проведенных ведомствами процедур.

SpaceX также подчеркнула, что новый прототип Starship и ускоритель Super Heavy готовы к запуску с первой недели августа.

В рамках пятого испытательного полета SpaceX ставит перед собой амбициозную цель по возвращению и ловле ускорителя в воздухе с помощью башни обслуживания на стартовом комплексе.