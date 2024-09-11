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Американских чиновников обвинили в задержке полета Starship до ноября
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) дало понять, что не выдаст компании SpaceX лицензию на следующий испытательный полет транспортной системы Starship — как минимум до конца ноября 2024 года.
Недавно SpaceX получила оценку даты выдачи лицензии на запуск от FAA, которая переносит старт Starship на конец ноября. Это более чем на два месяца позже планируемого срока (в середине сентября).
Как сообщили представители космической компании Илона Маска, задержка вызвана не проблемами с безопасностью Starship, а излишним экологическим анализом ранее проведенных ведомствами процедур.
SpaceX также подчеркнула, что новый прототип Starship и ускоритель Super Heavy готовы к запуску с первой недели августа.
В рамках пятого испытательного полета SpaceX ставит перед собой амбициозную цель по возвращению и ловле ускорителя в воздухе с помощью башни обслуживания на стартовом комплексе.
С помощью мультиспектрального сканирования американские медиевисты выяснили, как именно пражский врач XVII века пытался расшифровать загадочную рукопись.
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Геофизики из Китая впервые с помощью наземного радара наблюдали в режиме реального времени за образованием экваториальных плазменных пузырей, которые достаточно сложно обнаружить профильными приборами. Наблюдения проходили на расстоянии почти 10 тысяч километров.
На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.
С помощью мультиспектрального сканирования американские медиевисты выяснили, как именно пражский врач XVII века пытался расшифровать загадочную рукопись.
Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.
На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.
Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.
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