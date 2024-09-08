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BepiColombo впервые сфотографировал южный полюс Меркурия
Европейско-японский космический аппарат BepiColombo в ночь с 4 на 5 сентября совершил четвертое из шести запланированных сближений с Меркурием, пролетев в 165 километрах от поверхности первой планеты от Солнца.
Во время сближения с планетой BepiColombo получил одни из лучших фотографий Меркурия на сегодняшний день и впервые в истории запечатлел южный полюс планеты.
Биологи обнаружили морских микробов, с помощью которых можно создать новые антибиотики и уничтожить пластик
За последние 20 лет количество извлеченных из океана микроорганизмов значительно увеличилось, однако расшифровать их геном и использовать эту информацию в биотехнологии и медицине было непросто. Результаты нового исследования показали, что обнаруженные организмы можно использовать для решения таких серьезных проблем, как нехватка противомикробных препаратов, пластиковое загрязнение, а также при разработке новых ферментов для редактирования генома.
Когда исследователи проводят опыты с мышами, зачастую прибегают к хирургическим операциям: вырезают полоски ткани, чтобы проследить, как то или иное лекарство оказывает влияние на живой организм. Такого рода эксперименты на животных часто вызывают негодование зоозащитников. Группа биоинженеров из США нашла метод, позволяющий изучать лабораторных грызунов безболезненным способом.
В научной литературе немало свидетельств негативного воздействия светового загрязнения на животных, но, как правило, они касаются позвоночных. Недавний эксперимент австралийских ученых показал, что сбои в природном цикле света и темноты могут схожим образом вредить и более мелким существам, таким как пауки.
В ноябре 2022 года астрономы заметили кое-что необычное — «странный радиокруг», расположенный вблизи галактического центра Млечного Пути. Обнаружить светящееся кольцо в месте, где его быть не должно, удалось с помощью одного из самых мощных в мире радиотелескопов — MeerKAT в ЮАР. Ученые считают, что радиокруг возник из-за массивной звезды, с поверхности которой звездный ветер сдувает внешние слои.
Один из самых долговечных материалов для дорог — асфальт с волокнами хризотил-асбеста. Он устойчив к перепадам температур, предотвращает образования пустот и трещин в асфальте, может повысить срок службы дорог до 25 лет. Однако его все реже используют из-за избытка волокон в составе асфальтобетонной смеси, которые ухудшают некоторые показатели и влияют на качество дорожного покрытия. Ученые Пермского Политеха разработали и испытали способ регулирования содержания хризотил-асбеста в строительном щебне. Это позволит решить проблему избытка частиц, изготовить качественное покрытие, отвечающее всем нормам ГОСТ, и снизить затраты на производство.
Немецкие зоологи нашли в болотах Германии ранее неизвестных амеб-вампиров, которые гибнут на свету и питаются уникальным способом. Лабораторный анализ показал, что эти одноклеточные хищники разрывают клетки водорослей пополам, чтобы затем съесть содержимое. Специалисты назвали новый вид «разрушителем».
Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.
На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.
Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.
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