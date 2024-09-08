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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
8 минут назад
Рейтинг: +310
Посты: 459

BepiColombo впервые сфотографировал южный полюс Меркурия

Европейско-японский космический аппарат BepiColombo в ночь с 4 на 5 сентября совершил четвертое из шести запланированных сближений с Меркурием, пролетев в 165 километрах от поверхности первой планеты от Солнца.

Сообщество
# BepiColombo
# космос
# Меркурий
# фотографии
Снимок Меркурия, сделанный исследовательским зондом BepiColombo 4 сентября © ESA / BepiColombo / MTM
Снимок Меркурия, сделанный исследовательским зондом BepiColombo 4 сентября © ESA / BepiColombo / MTM

Во время сближения с планетой BepiColombo получил одни из лучших фотографий Меркурия на сегодняшний день и впервые в истории запечатлел южный полюс планеты.

Снимок Меркурия, сделанный исследовательским зондом BepiColombo 4 сентября © ESA / BepiColombo / MTM
Снимок Меркурия, сделанный исследовательским зондом BepiColombo 4 сентября © ESA / BepiColombo / MTM
Снимок Меркурия, сделанный исследовательским зондом BepiColombo 4 сентября © ESA / BepiColombo / MTM
Снимок Меркурия, сделанный исследовательским зондом BepiColombo 4 сентября © ESA / BepiColombo / MTM
Снимок Меркурия, сделанный исследовательским зондом BepiColombo 5 сентября © ESA / BepiColombo / MTM
Снимок Меркурия, сделанный исследовательским зондом BepiColombo 5 сентября © ESA / BepiColombo / MTM
Снимок Меркурия, сделанный исследовательским зондом BepiColombo 5 сентября © ESA / BepiColombo / MTM
Снимок Меркурия, сделанный исследовательским зондом BepiColombo 5 сентября © ESA / BepiColombo / MTM
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# асфальт
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# амеба
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# водоросли
# Германия
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Геология
# Австралия
# Золото
# кварц
# пьезоэлектричество
# самородки
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# археология
# Британия
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Росатом
# лазер
# Лазерная установка
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Самые высококачественные фотографии ЛуныСамые высококачественные фотографии Луны

Petr Nesterov
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