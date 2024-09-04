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Олег Гончар
Олег Гончар
4 минуты назад
Рейтинг: +608
Посты: 1601

Tesla намекнула на создание сидений, которые будут вращаться на 180 градусов в беспилотном автомобиле

Появление беспилотных автомобилей, без сомнения, откроет новые возможности в области проектирования транспортных средств.

Сообщество
# Tesla
# транспорт
# электромобили
Вращающиеся сиденья в автомобилях, концепт / © electrek
Вращающиеся сиденья в автомобилях, концепт / © electrek

В Австралии органы, регулирующие безопасность дорожного движения, запросили у Tesla информацию о том, должны ли транспортные средства с «более высоким уровнем автоматизации вождения», но все еще имеющие «ручное управление», предъявлять «особые требования к положению сиденья при включении автоматики».

Специалисты Tesla сообщили, что это негативно повлияет на целевые конструкции с точки зрения безопасности или комфорта. Например, когда работает беспилотная система, водитель, ставший пассажиром, может полностью откинуть сиденье и поспать. 

В другом ответе Tesla рассказала о вращающихся сиденьях:

«При условии принятия соответствующих мер безопасности возможны конструкции транспортных средств, обеспечивающие полностью откидывающиеся или вращающиеся сиденья, или конструкции транспортных средств, в которых предусмотрено только центральное положение для сидения (например, для большегрузных транспортных средств)».

Хотя к этому следует относиться с долей скепсиса, поскольку Tesla может просто пытаться ограничить требования органов, регулирующих безопасность дорожного движения, чтобы они не мешали будущим планам разработчиков, это может указывать и на то, что компания Илона Маска планирует создать в будущем.

Например, упоминание «центрального положения для сидения» в случае большегрузных транспортных средств — явная отсылка к интерьеру Tesla Semi.

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