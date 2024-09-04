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Tesla намекнула на создание сидений, которые будут вращаться на 180 градусов в беспилотном автомобиле

Вращающиеся сиденья в автомобилях, концепт / © electrek

В Австралии органы, регулирующие безопасность дорожного движения, запросили у Tesla информацию о том, должны ли транспортные средства с «более высоким уровнем автоматизации вождения», но все еще имеющие «ручное управление», предъявлять «особые требования к положению сиденья при включении автоматики».

Специалисты Tesla сообщили, что это негативно повлияет на целевые конструкции с точки зрения безопасности или комфорта. Например, когда работает беспилотная система, водитель, ставший пассажиром, может полностью откинуть сиденье и поспать.

В другом ответе Tesla рассказала о вращающихся сиденьях:

«При условии принятия соответствующих мер безопасности возможны конструкции транспортных средств, обеспечивающие полностью откидывающиеся или вращающиеся сиденья, или конструкции транспортных средств, в которых предусмотрено только центральное положение для сидения (например, для большегрузных транспортных средств)».

Хотя к этому следует относиться с долей скепсиса, поскольку Tesla может просто пытаться ограничить требования органов, регулирующих безопасность дорожного движения, чтобы они не мешали будущим планам разработчиков, это может указывать и на то, что компания Илона Маска планирует создать в будущем.

Например, упоминание «центрального положения для сидения» в случае большегрузных транспортных средств — явная отсылка к интерьеру Tesla Semi.