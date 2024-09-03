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Китай установил новый рекорд по скорости бурения на шельфе для разведки нефти
Китайская национальная оффшорная нефтяная корпорация (CNOOC) установила рекорд морского бурения — 2138 метров в сутки — на буровом проекте у острова Хайнань.
Бурение на шельфе — сложная и трудная задача, сопряженная с рисками и высокими затратами. Повышение скорости бурения имеет решающее значение для достижения операционных целей и максимизации добычи ресурсов.
Рекордная скважина, проект по разведке природного газа, столкнулась со значительными техническими препятствиями. При проектной глубине, превышающей 3600 метров, и температуре на забое скважины, достигающей 162 градусов Цельсия, буровой бригаде пришлось прокладывать путь через различные геологические формации и решать такие проблемы, как аномальные градиенты пластового давления.
Инженеры оптимизировали структуру ствола скважины, что сократило весь процесс строительства скважины. В то же время специалисты усовершенствовали буровой инструмент с учетом пластовых условий во время эксплуатации и создали специальный буровой инструмент с более высокой эффективностью.
Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.
В ноябре 2022 года астрономы заметили кое-что необычное — «странный радиокруг», расположенный вблизи галактического центра Млечного Пути. Обнаружить светящееся кольцо в месте, где его быть не должно, удалось с помощью одного из самых мощных в мире радиотелескопов — MeerKAT в ЮАР. Ученые считают, что радиокруг возник из-за массивной звезды, с поверхности которой звездный ветер сдувает внешние слои.
Житель Ливана столкнулся с необычным состоянием: пищевое отравление, вызванное грамположительными бактериями Bacillus cereus, проявилось на его пенисе. Этому предшествовали ужин и половой акт.
Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.
Команда исследователей с участием физиков из НИУ ВШЭ повторила эксперимент 1969 года, связанный с изучением сверхпроводимости и ее свойств. Это первая удачная попытка за 55 лет. Ученые включали сверхпроводимость — специально ухудшали границы между слоями сверхпроводника и ферромагнетиков в системе — и получили лучшие характеристики спиновых клапанов по сравнению с классическим вариантом, где контакты между слоями идеальны. Такой подход может помочь при создании более эффективных устройств для хранения данных и вычислений.
Собаки способны реагировать непосредственно на звучание слова, а не на внешний вид предмета, который оно обозначает, или жесты хозяина. Это выяснила международная команда ученых с помощью дрессировочных кнопок с записью человеческого голоса.
Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.
Инсектицидные спреи и аэрозоли, с помощью которых обычно пытаются бороться с тараканами в доме, в большинстве случаев неэффективны и почти полностью бесполезны. Такой неутешительный вывод сделали американские исследователи по итогам лабораторных испытаний, в которых протестировали средства на основе пиретроидов — одной из самых распространенных групп инсектицидов.
Человеку важны самовыражение и уникальность, но стремление к ним может расходиться с другими социальными потребностями, связанными с чувством принадлежности к группе и общности с ней. Некоторые прошлые исследования показали, что в борьбе этих противоречий желание выделяться проигрывает и в последние годы снижается, но систематически тенденцию не изучали. Психологи из Университета штата Мичиган (США) решили выяснить, как изменилась потребность отличаться от других за последние 20 лет.
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Будущее космических полетов: кто придет на смену «Спейс шаттлу» и «Союзу»
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Скорость вращения Земли, причины ее изменения и что нам об этом известно
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