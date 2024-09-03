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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
7 минут назад
Рейтинг: +588
Посты: 1314

Китай установил новый рекорд по скорости бурения на шельфе для разведки нефти

Китайская национальная оффшорная нефтяная корпорация (CNOOC) установила рекорд морского бурения — 2138 метров в сутки — на буровом проекте у острова Хайнань.

Сообщество
# бурение
# Китай
# скважина
# технологии
Проект морского бурения в провинции Хайнань на юге Китая / © CMG
Проект морского бурения в провинции Хайнань на юге Китая / © CMG

Бурение на шельфе — сложная и трудная задача, сопряженная с рисками и высокими затратами. Повышение скорости бурения имеет решающее значение для достижения операционных целей и максимизации добычи ресурсов.

Рекордная скважина, проект по разведке природного газа, столкнулась со значительными техническими препятствиями. При проектной глубине, превышающей 3600 метров, и температуре на забое скважины, достигающей 162 градусов Цельсия, буровой бригаде пришлось прокладывать путь через различные геологические формации и решать такие проблемы, как аномальные градиенты пластового давления.

Инженеры оптимизировали структуру ствола скважины, что сократило весь процесс строительства скважины. В то же время специалисты усовершенствовали буровой инструмент с учетом пластовых условий во время эксплуатации и создали специальный буровой инструмент с более высокой эффективностью.

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