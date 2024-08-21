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Воссоздано лицо одной из самых страшных древнеегипетских мумий

Бразильский исследователь и 3D-дизайнер Сисеро Мораис (Cicero Moraes), специализирующийся на цифровой реконструкции внешности древних людей, недавно воссоздал внешность мумии, известной как «Кричащая женщина».

Реконструкция внешности мумии / © Cicero Moraes

Мумию нашли в 1935 году в археологическом комплексе заупокойных храмов и гробниц на западном побережье Нила Дейр-эль-Бахри. Она покоилась в семейной гробнице Сенмута, сановника и фаворита знаменитой царицы Хатшепсут — правительницы эпохи Нового царства Древнего Египта (XV век до нашей эры).

Фотография мумии, известной как «Кричащая женщина» / © Sahar Saleem

Воспользовавшись данными компьютерной томографии мумии, Мораис создал различные версии лица женщины. Одна из них — объективная, с закрытыми глазами и в оттенках сепии, чтобы избежать суждений о цвете кожи и глаз.

Реконструкция внешности мумии, известной как «кричащая женщина» / © Cicero Moraes

Другое изображение более субъективное: на нем женщина показана такой, какой она могла бы выглядеть при жизни, в цвете и парике, в котором усопшую и похоронили.

Реконструкция внешности мумии / © Cicero Moraes