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У побережья Калифорнии обнаружили редкую глубоководную «рыбу Судного дня»

В районе пляжа Ла-Хойя-Коув в Сан-Диего группа дайверов нашла мертвую рыбу длиной более трех с половиной метров.

Любителей подводного плавания обнаружили «рыбу Судного дня» / © Michael Wang / Owyn Snodgrass / FOX Weather

Новое появление «рыбы Судного дня» стало 20-м зарегистрированным случаем обнаружения этой рыбы у берегов Калифорнии с 1901 года.

Сельдяного короля (Regalecus russelii) называют «рыбой Cудного дня»: согласно японской мифологии, раз сельдь, обычно обитающая на глубине 200-1000 метров, поднимается к поверхности (и порой выбрасывается на берег), это верный признак грядущего землетрясения.

© Fox

Как раз за два года до сильнейшего землетрясения и спровоцированного им цунами, вызвавших аварию на АЭС «Фукусима-1» в 2011-м, на берег выбросились десятки таких рыб. Тем не менее ученые подчеркивают, что нет доказательств связи между появлением Regalecus russelii и сейсмической активностью.