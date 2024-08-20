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У побережья Калифорнии обнаружили редкую глубоководную «рыбу Судного дня»
В районе пляжа Ла-Хойя-Коув в Сан-Диего группа дайверов нашла мертвую рыбу длиной более трех с половиной метров.
Новое появление «рыбы Судного дня» стало 20-м зарегистрированным случаем обнаружения этой рыбы у берегов Калифорнии с 1901 года.
Сельдяного короля (Regalecus russelii) называют «рыбой Cудного дня»: согласно японской мифологии, раз сельдь, обычно обитающая на глубине 200-1000 метров, поднимается к поверхности (и порой выбрасывается на берег), это верный признак грядущего землетрясения.
Как раз за два года до сильнейшего землетрясения и спровоцированного им цунами, вызвавших аварию на АЭС «Фукусима-1» в 2011-м, на берег выбросились десятки таких рыб. Тем не менее ученые подчеркивают, что нет доказательств связи между появлением Regalecus russelii и сейсмической активностью.
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Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.
Инсектицидные спреи и аэрозоли, с помощью которых обычно пытаются бороться с тараканами в доме, в большинстве случаев неэффективны и почти полностью бесполезны. Такой неутешительный вывод сделали американские исследователи по итогам лабораторных испытаний, в которых протестировали средства на основе пиретроидов — одной из самых распространенных групп инсектицидов.
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