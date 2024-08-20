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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
7 минут назад
Рейтинг: +310
Посты: 453

У побережья Калифорнии обнаружили редкую глубоководную «рыбу Судного дня»

В районе пляжа Ла-Хойя-Коув в Сан-Диего группа дайверов нашла мертвую рыбу длиной более трех с половиной метров. 

Сообщество
# Рыба
# США
Любителей подводного плавания обнаружили «рыбу Судного дня» / © Michael Wang / Owyn Snodgrass / FOX Weather 
Любителей подводного плавания обнаружили «рыбу Судного дня» / © Michael Wang / Owyn Snodgrass / FOX Weather 

Новое появление «рыбы Судного дня» стало 20-м зарегистрированным случаем обнаружения этой рыбы у берегов Калифорнии с 1901 года.

Сельдяного короля (Regalecus russelii) называют «рыбой Cудного дня»: согласно японской мифологии, раз сельдь, обычно обитающая на глубине 200-1000 метров, поднимается к поверхности (и порой выбрасывается на берег), это верный признак грядущего землетрясения.

© Fox

Как раз за два года до сильнейшего землетрясения и спровоцированного им цунами, вызвавших аварию на АЭС «Фукусима-1» в 2011-м, на берег выбросились десятки таких рыб. Тем не менее ученые подчеркивают, что нет доказательств связи между появлением Regalecus russelii и сейсмической активностью.

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