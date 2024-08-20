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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
53 минуты назад
Рейтинг: +913
Посты: 1738

Телескопы запечатлели направляющийся к Юпитеру зонд Juice

Автоматическая межпланетная станция Европейского космического агентства Juice (Jupiter Icy Moons Explorer) 19 августа начала серию гравитационных маневров. Цель — скорректировать траекторию и обеспечить прибытие к Юпитеру с нужной скоростью для выхода на постоянную орбиту вокруг самой большой планеты Солнечной системы.

Сообщество
# ESA
# JUICE
# космос
# фотографии
Зонд Juice приближается к Земле / © ESA
Зонд Juice приближается к Земле / © ESA

Представители Европейского космического агентства и многие астрономы внимательно наблюдают за перемещениями зонда.

Во время первого из маневров Juice пролетел на расстоянии 750 километров от лунной поверхности. После этого аппарат направится к Земле: 20 августа дистанция минимального сближения с нашей планетой составит всего 6807 километров. Зонд пролетит над Юго-Восточной Азией и Тихим океаном, его можно увидеть в бинокль или телескоп.

Космический аппарат Juice (белая точка в центре снимка), сфотографированный 10 августа  / © Gianluca Masi / The Virtual Telescope Project 
Космический аппарат Juice (белая точка в центре снимка), сфотографированный 10 августа  / © Gianluca Masi / The Virtual Telescope Project 
© ESA

Космический зонд Juice запустили в космос 14 апреля 2023 года. Главной целью его экспедиции будут три крупнейшие ледяные луны Юпитера — Европа, Ганимед и Каллисто. По данным астрономов, под их поверхностью могут скрываться океаны жидкой воды. Juice должен изучить спутники Юпитера и оценить их потенциальную пригодность для жизни.

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13 минут назад
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Телескопы запечатлели направляющийся к Юпитеру зонд JuiceТелескопы запечатлели направляющийся к Юпитеру зонд Juice

Max Power
16 минут назад
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