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Телескопы запечатлели направляющийся к Юпитеру зонд Juice
Автоматическая межпланетная станция Европейского космического агентства Juice (Jupiter Icy Moons Explorer) 19 августа начала серию гравитационных маневров. Цель — скорректировать траекторию и обеспечить прибытие к Юпитеру с нужной скоростью для выхода на постоянную орбиту вокруг самой большой планеты Солнечной системы.
Представители Европейского космического агентства и многие астрономы внимательно наблюдают за перемещениями зонда.
Во время первого из маневров Juice пролетел на расстоянии 750 километров от лунной поверхности. После этого аппарат направится к Земле: 20 августа дистанция минимального сближения с нашей планетой составит всего 6807 километров. Зонд пролетит над Юго-Восточной Азией и Тихим океаном, его можно увидеть в бинокль или телескоп.
Космический зонд Juice запустили в космос 14 апреля 2023 года. Главной целью его экспедиции будут три крупнейшие ледяные луны Юпитера — Европа, Ганимед и Каллисто. По данным астрономов, под их поверхностью могут скрываться океаны жидкой воды. Juice должен изучить спутники Юпитера и оценить их потенциальную пригодность для жизни.
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