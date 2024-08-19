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Объявлены финалисты конкурса «Фотограф океана 2024 года»
Жюри конкурса «Фотограф океана 2024 года» (Ocean Photographer of the Year 2024), который ежегодно проводит издание Oceanographic Magazine объявило финалистов своей премии.
Инсектицидные спреи и аэрозоли, с помощью которых обычно пытаются бороться с тараканами в доме, в большинстве случаев неэффективны и почти полностью бесполезны. Такой неутешительный вывод сделали американские исследователи по итогам лабораторных испытаний, в которых протестировали средства на основе пиретроидов — одной из самых распространенных групп инсектицидов.
Ученые из лаборатории исследований искусственного интеллекта T-Bank AI Research разработали новую архитектуру быстрых языковых моделей ReBased для специализированных задач по обработке естественного языка. Преимуществами новой архитектуры авторы называют экономичность и эффективность.
В конце протерозоя Землю охватило масштабное оледенение. Считается, что оно сыграло ключевую роль в переработке ландшафтов и ускорении эволюции видов. Однако многие детали неясны. В новой работе европейские ученые датировали комплекс горных пород в Шотландии и Ирландии, сохранивший наиболее полную картину того периода.
Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.
Инсектицидные спреи и аэрозоли, с помощью которых обычно пытаются бороться с тараканами в доме, в большинстве случаев неэффективны и почти полностью бесполезны. Такой неутешительный вывод сделали американские исследователи по итогам лабораторных испытаний, в которых протестировали средства на основе пиретроидов — одной из самых распространенных групп инсектицидов.
В конце протерозоя Землю охватило масштабное оледенение. Считается, что оно сыграло ключевую роль в переработке ландшафтов и ускорении эволюции видов. Однако многие детали неясны. В новой работе европейские ученые датировали комплекс горных пород в Шотландии и Ирландии, сохранивший наиболее полную картину того периода.
Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.
Инсектицидные спреи и аэрозоли, с помощью которых обычно пытаются бороться с тараканами в доме, в большинстве случаев неэффективны и почти полностью бесполезны. Такой неутешительный вывод сделали американские исследователи по итогам лабораторных испытаний, в которых протестировали средства на основе пиретроидов — одной из самых распространенных групп инсектицидов.
Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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