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Спутники показали быстрое таяние ледяных шапок архипелага Шпицберген
Летом 2024 года ледяные шапки обширного полярного архипелага Шпицберген в Северном Ледовитом океане подверглись экстремальному таянию, вызванному исключительно высокими температурами воздуха.
В конце июля и начале августа 2024 года температура у архипелага Шпицберген держалась на уровне около четырех градусов Цельсия, что выше среднего значения для этой части света.
Климатологи из Льежского университета Ксавье Феттвайса сообщили, что 23 июля 2024-го ледяные шапки Шпицбергена побили рекорд суточного таяния поверхности.
Быстрое таяние льда продолжались в августе. В Лонгйире, административном центре норвежской провинции Свальбард (архипелаг Шпицберген), 11 августа температура достигла 20,3 градуса Цельсия, что стало самой высокой температурой августа за всю историю наблюдений.
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