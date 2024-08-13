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Trace Gas Orbiter запечатлел необычные структуры на поверхности Марса
Специалисты Европейского космического агентства опубликовали новые снимки следов, оставленных древними водоемами на Красной планете. На фото, полученных с помощью камеры орбитального аппарата Trace Gas Orbiter (TGO), заметны множественные отложения хлорида натрия в регионе под названием Море сирен (Terra Sirenum).
На снимках TGO можно увидеть русло высохшей реки и необычную структуру, напоминающую смайлик.
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