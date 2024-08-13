  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
33 минуты назад
Рейтинг: +588
Посты: 1297

Инфографика: страны с самой активной эмиграцией жителей

Переезд в поисках лучших экономических возможностей, безопасности и улучшения условий жизни — явление не новое. Но отслеживание того, в каких государствах наблюдается наибольшая миграционная убыль населения, часто помогает оценить последствия экономических и политических событий недавнего прошлого.

Сообщество
# инфографика
# миграции
# статистика
Страны с самой активной эмиграцией жителей / © visualcapitalist
Страны с самой активной эмиграцией жителей / © visualcapitalist

Специалисты портала Visualcapitalist воспользовались данными из доклада ООН «Перспективы мирового населения — 2024», чтобы визуализировать эмиграционные процессы.

Чистая отрицательная миграция в Пакистане составила 1,6 миллиона человек, что стало самым высоким показателем среди всех стран в 2023 году. Другие азиатские страны, такие как Индия (минус 980 тысяч человек), Китай (минус 570 тысяч) и Бангладеш (минус 550 тысяч), тоже находятся на верхних позициях рейтинга.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
13 Авг
Бесплатно
Химия воды: мифы и современная наука
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
13 Авг
500
Палео-2024-новости
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
13 Авг
Бесплатно
Есть ли у самок птиц право голоса?
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
14 Авг
Бесплатно
Актуальные вопросы о содержании домашних животных
Библиотека На Стремянной
Санкт-Петербург
Мастер-класс
15 Авг
Бесплатно
Строчка за строчкой
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
15 Авг
Бесплатно
VR искусство из прошлого и будущего
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
15 Авг
500
Сокровища грузинской палеонтологии: от сатаплиозавра до южного мамонта
Центр «Архэ»
Онлайн
Мастер-класс
16 Авг
Бесплатно
Как строился Политехнический
Политехнический музей
Москва
Лекция
16 Авг
Бесплатно
Великая схизма 1378 года
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 18:05
МГПУ

После пандемии высшее образование вступило в эру виртуальной реальности

Ученые МГПУ провели исследование, посвященное трансформации академической мобильности в постпандемический период. Работа подтвердила, что мир высшего образования вступил в эпоху виртуального взаимодействия.

МГПУ
# COVID-19
# виртуальная реальность
# вузы
# образование
# пандемия
Вчера, 11:07
НовГУ

Новгородские ученые разработали уникальный алгоритм лечения гипертонии

Медики из НовГУ разрабатывают новый алгоритм подбора терапии гипертонии с учетом пола и возраста пациента, а также активности его ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) — части гормональной системы, отвечающей за регуляцию артериального давления. Разработка находится на завершающем этапе.

НовГУ
# артериальное давление
# гипертония
# лечение
# РААС
# ренин
10 августа
Татьяна

Геологи достали образцы верхней мантии с рекордной глубины

Сверхглубокое бурение в Атлантическом океане увенчалось успехом. Ученым удалось заглянуть в «тектоническое окно» и добыть почти непрерывный образец верхней мантии длиной более километра. Анализ минерального состава преподнес первые сюрпризы.

Геология
# Атлантический океан
# земная кора
# мантия Земли
# оливин
10 августа
Татьяна

Геологи достали образцы верхней мантии с рекордной глубины

Сверхглубокое бурение в Атлантическом океане увенчалось успехом. Ученым удалось заглянуть в «тектоническое окно» и добыть почти непрерывный образец верхней мантии длиной более километра. Анализ минерального состава преподнес первые сюрпризы.

Геология
# Атлантический океан
# земная кора
# мантия Земли
# оливин
9 августа
МПСУ

Психологи рассказали о профдеформации программистов

В МПСУ выяснили: чем дольше человек трудится программистом, тем сильнее идет перекос в сторону одиночной работы и своего рода профессиональной деформации. Можно сказать, что отсутствие эмоций у машинных алгоритмов «притупляет» эмоциональный интеллект программистов.

МПСУ
# одиночество
# программисты
# профдеформация
# эмоциональный интеллект
9 августа
ПНИПУ

Тайны таблицы Менделеева: в ПНИПУ рассказали о самых удивительных элементах

В мире химии каждый элемент — это не просто строительный блок материи, но и обладатель уникальных свойств. Ученые Пермского Политеха рассказали, сколько «ячеек» появилось в периодической таблице после Менделеева, почему за грамм калифорния нужно отдать 27 миллионов долларов, сколько радиоактивного вещества содержит тело человека и чем это опасно, как серебро позволяет управлять погодой, что за вещество образовалось первым после Большого взрыва и есть ли форма углерода тверже алмаза.

ПНИПУ
# водород
# Периодическая таблица Д. И. Менделеева
# серебро
# таллий
# Углерод
# химические элементы
2 августа
Юлия Трепалина

Фото из выпускных альбомов показали, как привлекательность связана с продолжительностью жизни

Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.

Антропология
# внешность
# красота
# привлекательность
# продолжительность жизни
# риск смерти
# смертность
7 августа
РНФ

Голый землекоп стал первым из известных млекопитающих, у которого нет защищающих от инфекций белков

Ученые выяснили, что голый землекоп — подземный грызун, живущий до 40 лет, — утратил ряд функциональных генов CD1. Гены семейства CD1 у млекопитающих отвечают за синтез белков, участвующих в защите организма от инфекционных заболеваний. Полученные данные указывают на то, что иммунная система голого землекопа значительно перестроилась и использует другие — CD1-независимые —молекулярные механизмы.

РНФ
# белки
# голые землекопы
# инфекции
# млекопитающие
# Т-лимфоциты
15 июля
Александр Березин

Планетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базы

Авторы нового исследования впервые показали, что круглые провалы в лунной поверхности не просто близки к многокилометровым пещерам на естественном спутнике Земли, но и располагают тоннелями, ведущими в глубину.

Астрономия
# база на Луне
# космос
# лавовые трубки
# Луна
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Разработка ПНИПУ ускорит создание цифровых «двойников» конструкций

    40 минут назад

  2. Вспышки гнева у детей дошкольного возраста связали с использованием планшетов

    1 час назад

  3. На Марсе нашли водный океан, но до него не добраться

    Вчера, 20:59

  4. После пандемии высшее образование вступило в эру виртуальной реальности

    Вчера, 18:05
Выбор редакции

Монстры или творцы: были ли черные дыры архитекторами галактик?

Вчера, 11:55

Последние комментарии

Евгений Патыков
30 минут назад
Евгений, а он же Минск бомбил тоже и эт увеличило шанс того что его не убьют . люди видили как при немцах и как при фашистах

Стратегические бомбардировки — стратегическая бессмыслица? Почему американские и британские ВВС потеряли намного больше людей, чем советские, но при этом так и не переломили ход Второй мировой?Стратегические бомбардировки — стратегическая бессмыслица? Почему американские и британские ВВС потеряли намного больше людей, чем советские, но при этом так и не переломили ход Второй мировой?

Евгений Патыков
32 минуты назад
Александр, смехатура . 17 % от чего ? от того что могло быть ? а что могло ? может немцы сделали бы ракету и улетели бы на Луну . . и не на 17 бы был рост

Стратегические бомбардировки — стратегическая бессмыслица? Почему американские и британские ВВС потеряли намного больше людей, чем советские, но при этом так и не переломили ход Второй мировой?Стратегические бомбардировки — стратегическая бессмыслица? Почему американские и британские ВВС потеряли намного больше людей, чем советские, но при этом так и не переломили ход Второй мировой?

Я Всё
44 минуты назад
taga, интересно мясо рассуждает в комментариях ... Почему на своем языке древних украинцев не пишешь? Зачем наши холопские символы царапаешь, воин?

Саудовская Аравия показала, как создают искусственное озеро в сердце пустыниСаудовская Аравия показала, как создают искусственное озеро в сердце пустыни

Я Всё
51 минута назад
Олимп, в стране чубатых ничего не пилят? Асашай ничего не пилит на поставках братьям твоим чубатым? Вас когда русскому языку учили - вам про запятые

Саудовская Аравия показала, как создают искусственное озеро в сердце пустыниСаудовская Аравия показала, как создают искусственное озеро в сердце пустыни

Я Всё
54 минуты назад
Тиберий, Чубатый, иди постригись, и приезжай к нам на заработки - посмотришь как у нас живут, а потом к своим салоедам вернешься и расскажешь им

Саудовская Аравия показала, как создают искусственное озеро в сердце пустыниСаудовская Аравия показала, как создают искусственное озеро в сердце пустыни

wsylybznwsqw
4 часа назад
Манасбек, нечего их кормить! Их накормишь - они размножатся и голодающих станет больше. Голодающие плодят голодающих. Пусть идут работать и

Саудовская Аравия показала, как создают искусственное озеро в сердце пустыниСаудовская Аравия показала, как создают искусственное озеро в сердце пустыни

Marat Gazizulin
5 часов назад
Выборка в 20 человек адекватна только для исследования школьника первого класса. Это - позорище полное, а не наука

Психологи рассказали о профдеформации программистовПсихологи рассказали о профдеформации программистов

Иван Лавренов
9 часов назад
Можно придумать парадокс, который иллюстрирует, что гравволны имеют массу, или ГТФО не соблюдается ЗСЭ. Он оперирует довольно фантастическими

Сжимающаяся Вселенная столкнет нас в черную дыру. Но заметить конец света будет непростоСжимающаяся Вселенная столкнет нас в черную дыру. Но заметить конец света будет непросто

Гена Пастухов
11 часов назад
Татьяна, естественно, что нормальный. Был бы ненормальный - никаких спекуляций бы не было.

Ученые спрогнозировали «запуск элементов климатического перелома»Ученые спрогнозировали «запуск элементов климатического перелома»

Гена Пастухов
11 часов назад
George, на планете Земля.

Вопреки мифам: как выбросы углерода породили озеленение ЗемлиВопреки мифам: как выбросы углерода породили озеленение Земли

Nikolay Sonin
12 часов назад
Михаил, речь не про экспертов, а про руководство, принявшее решение, стоившее жизней сотням людей. Им самое место в камере исполнения приговора

Boeing наняла неквалифицированных рабочих для создания ракетBoeing наняла неквалифицированных рабочих для создания ракет

1 2
12 часов назад
"вода не улетучилась в космос, а просочилась под грунт, в среднюю часть марсианской коры." Модели моделями, но слабо верится что прям взяла и

На Марсе нашли водный океан, но до него не добратьсяНа Марсе нашли водный океан, но до него не добраться

Александр Юрьевич
13 часов назад
Лучше напишите на сколько лет затянули запуск ангары и сколько больше запланированного денег вбухали в неё и пусковые её площадки. Это всё таки

Boeing наняла неквалифицированных рабочих для создания ракетBoeing наняла неквалифицированных рабочих для создания ракет

Тиберий Нерон
14 часов назад
И., мы не атакуем! Мы пришли устанавливать вам свои унитазы!

Саудовская Аравия показала, как создают искусственное озеро в сердце пустыниСаудовская Аравия показала, как создают искусственное озеро в сердце пустыни

Константин Сараев
15 часов назад
Affidavit, долгожители редко бывают крупными, а 3-5 тысяч ккал (мне при малой подвижности в тепле при весе 70 кг хватает 1500 ккал) при 1-2г белка на кг массы

Питание по графику вкупе с низкокалорийной диетой увеличило продолжительность жизниПитание по графику вкупе с низкокалорийной диетой увеличило продолжительность жизни

Иван Колупаев
15 часов назад
В средней полосе России того "потепления" было три недели. Июль жаркий, да и тот не весь.

Адаптация к глобальному потеплению спасла десятки тысяч жизней европейцев в 2023 годуАдаптация к глобальному потеплению спасла десятки тысяч жизней европейцев в 2023 году

Константин Сараев
15 часов назад
ulogin_vkontakte_7261469, судить по себе и ближним – ошибка. Даже в городе это не так: много подвижных работ, а 10000 шагов сделать за день без машины легко. Другое

Питание по графику вкупе с низкокалорийной диетой увеличило продолжительность жизниПитание по графику вкупе с низкокалорийной диетой увеличило продолжительность жизни

Alexander Nazarov
16 часов назад
А изначально нельзя так было сделать? 🙂

Спутники Starlink больше не помешают радиоастрономамСпутники Starlink больше не помешают радиоастрономам

Nina
16 часов назад
https://www.mainpaper.ru/correction-tape-product/ сухая корректирующая лента сухая корректирующая лента

10 интересных фактов о Земле, которые вы, возможно, не знали10 интересных фактов о Земле, которые вы, возможно, не знали

George Washington
17 часов назад
Гена, подскажите пожалуйста, где это такое место где люди продолжают размножаться?

Вопреки мифам: как выбросы углерода породили озеленение ЗемлиВопреки мифам: как выбросы углерода породили озеленение Земли

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно