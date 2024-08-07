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Археологи сделали новое открытие вблизи Помпей

Доримский некрополь / © Superintendence for the Naples Metropolitan Area

Во время раскопок обнаружили и идентифицировали 35 захоронений, которые датируются III-I веками до нашей эры. Могилы с хорошо сохранившимися останками людей представляют собой простые ямы, накрытые сверху уложенными в ряд амфорами.

Могилы с хорошо сохранившимися останками людей / © Superintendence for the Naples Metropolitan Area

Каждая из могил была накрыта семью амфорами, изготовленными на территории Северной Африки. Часть из них имеют клейма с надписями на пуническом языке. Иной погребальный инвентарь почти отсутствует, за исключением сосудов для мазей и монет.