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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
1 час назад
Рейтинг: +310
Посты: 439

Археологи сделали новое открытие вблизи Помпей

Неподалеку от археологического парка «Помпеи» итальянские археологи обнаружили доримский некрополь.

Сообщество
# археология
# история
# Помпеи
Доримский некрополь / © Superintendence for the Naples Metropolitan Area
Доримский некрополь / © Superintendence for the Naples Metropolitan Area

Во время раскопок обнаружили и идентифицировали 35 захоронений, которые  датируются III-I веками до нашей эры. Могилы с хорошо сохранившимися останками людей представляют собой простые ямы, накрытые сверху уложенными в ряд амфорами. 

Могилы с хорошо сохранившимися останками людей / © Superintendence for the Naples Metropolitan Area
Могилы с хорошо сохранившимися останками людей / © Superintendence for the Naples Metropolitan Area

Каждая из могил была накрыта семью амфорами, изготовленными на территории Северной Африки. Часть из них имеют клейма с надписями на пуническом языке. Иной погребальный инвентарь почти отсутствует, за исключением сосудов для мазей и монет. 

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# база на Луне
# космос
# лавовые трубки
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Dmitriy
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Ни слова про реголит, а именно он является проблемой работы многих устройств и технологий, что будет со столбом если на него попадёт реголит? Будет

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Александр Березин
1 час назад
Василий, риск-анализ проводится после формулирования основных решений проекта. Он не может не пропустить уже сформированный проект (по крайней

США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?

Василий Парфенов
2 часа назад
Александр, так риск анализ просто не пропустит к дальнейшей реализации проект, который спроектирован не безопасно. Никто не отрицает, что всегда

США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?

Иван Колупаев
2 часа назад
Анна, слово "кликбейт" имеет негативную окраску. Назвать заголовок кликбейтным все равно что обвинить автора во лжи. А так, да, пожалуйста.

Вышел тизер нового сезона «Одни из нас» по игре The Last of Us: Part IIВышел тизер нового сезона «Одни из нас» по игре The Last of Us: Part II

Александр Березин
2 часа назад
Василий, "Александр, на Шаттлах не было САС в классическом понимании, потому что ее аналог впихнуть в орбитер не получилось конструктивно при

США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?

Питон Удав
2 часа назад
По мне кот скучает, когда я просто дома не ночую. А кошка (умерла уже) так вообще в стрессе была, когда мы с женой уезжали на три недели в отпуск, хотя

Кошки оказались способны горевать по умершим друзьямКошки оказались способны горевать по умершим друзьям

Питон Удав
2 часа назад
Просто пропаганда от СМИ. Не более. Средств доставки и самой ядерной бомбы у Германии не было. Это давно известный факт

СМИ пишут, что Гитлер планировал нанести атомный удар по СССР уже в июне 1945 года. Поясняем, почему это не такСМИ пишут, что Гитлер планировал нанести атомный удар по СССР уже в июне 1945 года. Поясняем, почему это не так

Анна Канахина
2 часа назад
Мария, окей, спасибо

Вышел тизер нового сезона «Одни из нас» по игре The Last of Us: Part IIВышел тизер нового сезона «Одни из нас» по игре The Last of Us: Part II

Анна Канахина
2 часа назад
Иван, ок, спасибо за информацию, но я недовольств никаких не выказывала.

Вышел тизер нового сезона «Одни из нас» по игре The Last of Us: Part IIВышел тизер нового сезона «Одни из нас» по игре The Last of Us: Part II

Василий Парфенов
2 часа назад
Александр, тебя не смущает, что все функциональные возможности старлинка, как сети передачи данных, US DOD протестировали одними из первых и дальше

США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?

Василий Парфенов
2 часа назад
И да, в заключение -- очень странно ждать от агентства каких-то более конкретных признаний фундаментальных ошибок, учитывая, что единственная

США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?

Василий Парфенов
2 часа назад
Александр, на Шаттлах не было САС в классическом понимании, потому что ее аналог впихнуть в орбитер не получилось конструктивно при сохранении

США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?

Иван Колупаев
3 часа назад
Дмитрий, главное в этой теме отсутствие самой атомной бомбы у немцев. Гитлер мог желать, мечтать или даже требовать применения ядерной бомбы, но

СМИ пишут, что Гитлер планировал нанести атомный удар по СССР уже в июне 1945 года. Поясняем, почему это не такСМИ пишут, что Гитлер планировал нанести атомный удар по СССР уже в июне 1945 года. Поясняем, почему это не так

Александр Березин
4 часа назад
Дмитрий, "Какое-то у меня кардинальное отличие в базовой логике с автором статьи. " Это нормально -- автор же по образованию историк, специализация

СМИ пишут, что Гитлер планировал нанести атомный удар по СССР уже в июне 1945 года. Поясняем, почему это не такСМИ пишут, что Гитлер планировал нанести атомный удар по СССР уже в июне 1945 года. Поясняем, почему это не так

Дмитрий Гнилицкий
4 часа назад
Какое-то у меня кардинальное отличие в базовой логике с автором статьи. Полная неадекватность плана не обозначает его отсутствие. ФСБ сделала

СМИ пишут, что Гитлер планировал нанести атомный удар по СССР уже в июне 1945 года. Поясняем, почему это не такСМИ пишут, что Гитлер планировал нанести атомный удар по СССР уже в июне 1945 года. Поясняем, почему это не так

Александр Березин
5 часов назад
Василий, "Александр, и тут тоже неверно: до СВО американские военные не использовали его вообще. Только опыт ВСУ в СВО изменил их сильно

США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?

Александр Березин
5 часов назад
Василий, ">unnecessarily risky design" к которому привел "This approach" -- это одно. А то, о чем я -- это конкретные ошибки, сделанные при проектировании шаттла и никак

США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?

Александр Березин
5 часов назад
Дмитрий, я не навязываю. Я лишь объяснил, почему кроме них некому пока браться. "Южнокорейские пропагандисты породили массу стереотипов

США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?

Дмитрий Kuрueнко
5 часов назад
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