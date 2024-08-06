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Грузовой корабль Cygnus прибыл на МКС, несмотря на проблемы

Беспилотный грузовой корабль Cygnus NG-21 американской компании Northrop Grumman, несмотря на проблемы с двигателями, прибыл на Международную космическую станцию ​​утром 6 августа. Он доставил почти четыре тонны полезной нагрузки на орбитальный форпост.

Cygnus, захваченный роботизированным манипулятором Международной космической станции / © NASA

Cygnus, запущенный с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX 4 августа, развернул солнечные батареи, но пропустил два включения собственных двигателей, которые должны поднять его до орбиты МКС. Позже инженерам Northrop Grumman удалось провести включение двигателей, которые вывели корабль на курс для встречи с МКС.

Утром 6 августа роботизированный манипулятор станции захватил Cygnus NG-21, когда корабль пролетал над южной частью Атлантического океана.

Cygnus останется прикрепленным к МКС до января 2025 года, а затем он, нагруженный несколькими тоннами мусора, отправится обратно к Земле, чтобы сгореть в плотных слоях атмосферы нашей планеты.