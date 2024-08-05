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Американский дальний конвертоплан перешел на следующую стадию разработки

Дальнемагистральный конвертоплан армии США, который разрабатывают по программе FLRAA (Future Long Range Assault Aircraft), перешел из стадии технологической разработки в фазу производства прототипа. Предполагается, что новая машина сможет заменить многоцелевой вертолет UH-60 Black Hawk в 2030-е годы.

Демонстрационный образец конвертоплана V-280 Valor, на базе которого создадут дальнемагистральный конвертоплан армии США / © Bell

Компания Textron Bell выиграла тендер армии США на создание FLRAA в конце 2022 года после конкурса, во время которого она и команда Sikorsky-Boeing в течение нескольких лет представляли демонстрационные образцы технологии, чтобы оценить возможности будущего конвертоплана и исключить риски для программы.

Теперь армия США должная выдать Bell опцион на контракт, который может составить примерно семь миллиардов долларов, поскольку проект перешел в фазу разработки и производства. В его рамках Bell предоставит детальную конструкцию конвертоплана и построит шесть прототипов.

Ожидается, что первый конвертоплан Bell поднимется в воздух в 2026 году, а мелкосерийное производство начнется в 2028-м.