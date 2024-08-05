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ESA предлагает всем желающим уникальную возможность — увидеть новые галактики

Сорок галактик, запечатленных телескопом «Евклид» / © ESA / Euclid / Euclid Consortium / NASA

Обсерватория «Евклид», которая в июле прошлого года отправилась в космос, во время своей миссии по составлению карты Вселенной, в течение следующих шести лет будет ежедневно отправлять на Землю около 100 гигабайт данных, на которых будут запечатлены сотни тысяч далеких галактик. Чтобы обработать столь невероятный объем информации руководство ESA решило обратиться за помощью к проекту гражданской науки Zooniverse, в рамках которого любой желающий сможет помочь астрономам классифицировать галактики на снимках телескопа «Евклид».

Добровольцы, которые зарегистрируются на платформе Zooniverse, получат уникальную возможность стать первыми людьми, которые увидят новые галактики.