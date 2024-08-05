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ESA предлагает всем желающим уникальную возможность — увидеть новые галактики
Европейское космическое агентство (ESA) сообщило о старте нового проекта на платформе гражданской науки Zooniverse. Его целью станет классификация галактик, полученных новым европейским космическим телескопом «Евклид» (Euclid).
Обсерватория «Евклид», которая в июле прошлого года отправилась в космос, во время своей миссии по составлению карты Вселенной, в течение следующих шести лет будет ежедневно отправлять на Землю около 100 гигабайт данных, на которых будут запечатлены сотни тысяч далеких галактик. Чтобы обработать столь невероятный объем информации руководство ESA решило обратиться за помощью к проекту гражданской науки Zooniverse, в рамках которого любой желающий сможет помочь астрономам классифицировать галактики на снимках телескопа «Евклид».
Добровольцы, которые зарегистрируются на платформе Zooniverse, получат уникальную возможность стать первыми людьми, которые увидят новые галактики.
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Проект «Гермес» стал первым нелегководным реактором в США за полвека. От жидкосолевых реакторов других стран его отличает необычная схема с использованием соли только для охлаждения реактора, а не как растворителя для ядерного топлива в активной зоне.
Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
Белорусские инженеры создали для транспортно-инфраструктурного комплекса uST рельсовый беспилотник — юнибус U4-220, состоящий из нескольких секций и способный перевозить 48 пассажиров.
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Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
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Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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