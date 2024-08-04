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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
17 минут назад
Рейтинг: +587
Посты: 1288

В Китае собираются построить самый большой конференц-центр в мире

Британская архитектурная студия RSHP представила проект Международного конференц-центра Чжунъюань (одноименный район в провинции Хэнань). Он будет достигать в длину почти двух километров и получит 16 выставочных залов.

Сообщество
# Китай
# строительство
# технологии
Рендер проекта Международного конференц-центра Чжунъюань / © RSHP
Рендер проекта Международного конференц-центра Чжунъюань / © RSHP

Площадь конференц-центра составит 527 000 квадратных метров, а длина — 1,7 километра. Здание поделят на два уровня.

Посетители будут входить в центр через верхний уровень, перемещаясь с помощью пассажирских конвейеров, прежде чем спуститься в нужные залы.

Рендер проекта Международного конференц-центра Чжунъюань / © RSHP
Рендер проекта Международного конференц-центра Чжунъюань / © RSHP
Рендер проекта Международного конференц-центра Чжунъюань / © RSHP
Рендер проекта Международного конференц-центра Чжунъюань / © RSHP
Рендер проекта Международного конференц-центра Чжунъюань / © RSHP
Рендер проекта Международного конференц-центра Чжунъюань / © RSHP
Рендер проекта Международного конференц-центра Чжунъюань / © RSHP
Рендер проекта Международного конференц-центра Чжунъюань / © RSHP
Рендер проекта Международного конференц-центра Чжунъюань / © RSHP
Рендер проекта Международного конференц-центра Чжунъюань / © RSHP
Рендер проекта Международного конференц-центра Чжунъюань / © RSHP
Рендер проекта Международного конференц-центра Чжунъюань / © RSHP
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# атомная энергетика
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success, комментарий абсолютного профана, автомобили познавшего из игр и развлекательных роликов... Электро для спорткаров, суперкаров и для трека -

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