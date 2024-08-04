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В Китае собираются построить самый большой конференц-центр в мире
Британская архитектурная студия RSHP представила проект Международного конференц-центра Чжунъюань (одноименный район в провинции Хэнань). Он будет достигать в длину почти двух километров и получит 16 выставочных залов.
Площадь конференц-центра составит 527 000 квадратных метров, а длина — 1,7 километра. Здание поделят на два уровня.
Посетители будут входить в центр через верхний уровень, перемещаясь с помощью пассажирских конвейеров, прежде чем спуститься в нужные залы.
Проект «Гермес» стал первым нелегководным реактором в США за полвека. От жидкосолевых реакторов других стран его отличает необычная схема с использованием соли только для охлаждения реактора, а не как растворителя для ядерного топлива в активной зоне.
Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
Белорусские инженеры создали для транспортно-инфраструктурного комплекса uST рельсовый беспилотник — юнибус U4-220, состоящий из нескольких секций и способный перевозить 48 пассажиров.
Проект «Гермес» стал первым нелегководным реактором в США за полвека. От жидкосолевых реакторов других стран его отличает необычная схема с использованием соли только для охлаждения реактора, а не как растворителя для ядерного топлива в активной зоне.
Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
Белорусские инженеры создали для транспортно-инфраструктурного комплекса uST рельсовый беспилотник — юнибус U4-220, состоящий из нескольких секций и способный перевозить 48 пассажиров.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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