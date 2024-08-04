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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
8 минут назад
Рейтинг: +910
Посты: 1709

Видео: как самолет AC 130J потопил десантный корабль США

Военно-воздушные силы США опубликовали новое видео, снятое во время недавних учений SINKEX в Тихом океане. На кадрах запечатлен редкий участник подобных мероприятий — самолет огневой поддержки AC-130J Ghostrider, потопивший с помощью своих орудий десантный транспортный док Dubuque. 

Сообщество
# авиация
# оружие
# США
Самолет AC-130J 27-го подразделения по специальным операциям на авиабазе Корпуса морской пехоты в заливе Канеохе на Гавайях / ©  USAF
Самолет AC-130J 27-го подразделения по специальным операциям на авиабазе Корпуса морской пехоты в заливе Канеохе на Гавайях / ©  USAF

Самолет AC-130J, как сообщило издание The War Zone, принадлежит 27-му подразделению по специальным операциям (27th Special Operations Wing). Оно дислоцировано на авиабазе Кэннон в штате Нью-Мексико.

На опубликованном видео показано, как самолет обстреливает надстройку, палубу и другие части корабля Dubuque, который в 2011 году вывели из эксплуатации.

© The War Zone

Кстати, потопить Dubuque самолету AC-130J помогли малозаметный бомбардировщик B-2 Spirit и ударный вертолет AH-64 Apache: списанный док обстреляли ракетами Hellfire.

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